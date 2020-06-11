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Челябинская область решила отказаться от бумажных квитанций ради спасения деревьев

Среда обитания
Сегодня, 14:43

Челябинская область решила отказаться от бумажных квитанций об оплате коммунальных услуг ради сохранения жизни деревьев.

В понедельник, 15-го июня, 17 региональных организаций и ведомств подпишут в столице Южного Урала документ, регламентирующий сотрудничество в направлении экологических практик, - "Зеленый меморандум.

Это событие даст старт экологическим инициативам и проектам, направленным на снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Среди участников соглашения - минэкологии, Сбербанк, крупнейшие региональные операторы по обращению с ТКО, вузы и поставщики коммунальных услуг.

Как сообщает пресс-служба министерства экологии Челябинской области, цели совместной работы в этом году уже определены. В рамках сотрудничества планируется сделать первые шаги по переходу с бумажных квитанций за коммунальные услуги для жителей на электронные.

По словам инициаторов, за счет запланированного в этом году отказа от двух миллионов бумажных счетов удастся сохранить более сотни живых деревьев.

Некоторые организации-участники уже приступили к внедрению нового сервиса, и сообщили, что электронные услуги пользуются популярностью среди южноуральцев. Информация в цифровой и бумажной квитанции идентична, при возникновении вопросов по начислениям они имеют одинаковую юридическую силу. В любое время их можно просмотреть или распечатать.

В будущем инициативу планируется распространить на всю Челябинскую область и подключить к участию в соглашении новые стороны.

«После подписания меморандума мы рассчитываем на плодотворное сотрудничество сторон по многим направлениям, среди которых в том числе повышение экологической культуры, финансовой и цифровой грамотности граждан. Результатом этой работы должна стать значительная социальная и экологическая деятельность, которая будет направлена на сохранение природных ресурсов, окружающей среды и экологии человека», - сообщил министр экологии Сергей Лихачев.

 

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