Челябинская область заняла последнюю строчку в экологическом рейтинге регионов

Челябинская область заняла последнее, 85-е место, в «Национальном экологическом рейтинге» регионов РФ по итогам весны 2023 года. Он составлен общероссийской общественной организацией «Зеленый патруль».

По итогам весны природоохранный индекс региона - 28/72, промышленно-экологический - 71/29, социально- экологический - 55/45. Сводный экологический индекс – 53 балла из 100. Аналогичный показатель у Свердловской области и Забайкальского края.

Зимой Южный Урал был в рейтинге на 84 месте (сейчас эту строчку занимает Свердловская область), осенью 2022 года – на 82-м, весной 2022 года – на 80-м.

По словам руководителя «Зеленого патруля» Андрея Нагибина, наиболее ощутимые изменения в весеннем рейтинге произошли из-за негативного влияния лесных пожаров. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Курганской (в рейтинге на 56-м месте, минус четыре позиции), Свердловской (84 место, вниз на две позиции), Тюменской (28 место, минус один), Амурской областях (66 место, минус один), в Забайкалье (83 место) и ХМАО (72 место, минус четыре).

«Причина почти 100% всех пожаров –человеческий фактор. Считаю, что весенние палы травы необходимо полностью запретить и строго наказывать нарушителей. Отмечу, что более 60% пожаров в лесном фонде возникло при переходе горения на леса с сельскохозяйственных земель», - отметил Андрей Нагибин.

ДЛЯ СПРАВКИ

Национальный экологический рейтинг регионов Российской Федерации (НЭР) публикуется с апреля 2008 года и выходит четыре раза в год, каждый сезон.

В основу его расчета берутся оперативные данные об экологически значимых событиях, происшествиях и проблемах. Расчет рейтинга производится в режиме online и осуществляется информационно-аналитической системой (ИАС).