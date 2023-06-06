06.06.2023
«Дорожный рывок» в Челябинской области
06.06.2023
В детской школе искусств Челябинска обновили оборудование
06.06.2023
«Автобус жизни» Елены Целищевой: как в Челябинской области помогают бездомным и малоимущим
06.06.2023
Челябинцы не только увидят раритет, но и смогут отправить открытки с его изображением
06.06.2023
В Саду Победы мальчик сломал ногу на недостроенной горке – возбуждено уголовное дело
06.06.2023
Опера-гала концерт: челябинцы услышат «От Монтеверди до Щедрина»
Челябинская область заняла последнюю строчку в экологическом рейтинге регионов
29.05.2023
Достижения ММК в экологической сфере отмечены на Невском экологическом конгрессе
28.03.2023
Наталья Котова назвала создание «зеленых легких» Челябинска приоритетной задачей
27.03.2023
«Генеральная уборка 74»: общественный совет партпроекта провел первое совещание
17.03.2023
ММК вложил в Экологическую программу рекордные 30 миллиардов рублей
Жара в Челябинской области немного спадет
05.06.2023
В Челябинске горячую воду отключат в 63 учебных и 23 лечебных учреждениях
05.06.2023
«Зигальга» станет частью Большой южноуральской тропы
05.06.2023
У православных большой праздник - День Святой Троицы
04.06.2023
Великую святыню встретят в субботу в Челябинске, в воскресенье – в Троицке
03.06.2023