Челябинская ветстанция ждет домашних животных на бесплатную вакцинацию от бешенства

В Челябинске сегодня, десятого марта, стартовал месячник по профилактике бешенства. С этого дня по пятое апреля включительно специалисты ОГБУ «Челябинская ветстанция» будут бесплатно вакцинировать домашних животных во всех районах города.

Привить своих питомцев ответственные хозяева смогут в ЖЭКах Челябинска, а также в подразделениях государственной ветстанции по адресам: Свердловский тракт, 18-А; улица Марченко, 7-В и улица Пржевальского, 2

Профилактическая вакцинация сегодня является основным способом борьбы с бешенством - смертельно опасным вирусным заболеванием, основными распространителями которого в городах являются бродячие и безнадзорные собаки.

По данным челябинской ветстанции, в мире от бешенства ежегодно погибает свыше 50-ти тысяч человек и более одного миллиона животных. Эпизоотическая обстановка по бешенству в Челябинской области является очень напряженной. С 2004-го года на Южном Урале от бешенства погибло шесть человек, в том числе двое детей.

В 2019-м году в Челябинской области выросло число очагов бешенства, было зарегистрировано 75 случаев заболевания бешенством животных в 67-ми неблагополучных пунктах. Также южноуральцы стали чаще обращаться к медикам с укусами (11 тысяч 270 обращений за год).

Информация о месте и времени работы ветеринарных врачей можно получить по единому номеру: 8(351) 214-14-14 и на сайте ОГБУ «Челябинская ветстанция».