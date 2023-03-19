Челябинские медведи проснулись в полном составе – весна пришла

Челябинский зоопарк порадовал новостью об официальном завершении зимней спячки косолапых.

«Все наши мишки пробудились, высунули из берлог носы и жадно вдохнули весенние ароматы», - рассказали в учреждении, уделив внимание каждому мишке в отдельности.

Так, медведица Бусинка, сообщает зоопарк, «в этом сезоне побила свой личный рекорд и проспала всю зиму. Но, войдя в вольер, очень быстро смекнула, что ее жилищем нагло пользовался кто-то еще. Поэтому все тщательно осмотрела и проверила, не осталось ли под снегом сюрпризов от квартирантов».

«Харитон порадовал нас деятельностью и любопытством. Старичок уже аккуратно размял свои косолапые части тела, поел снег и охотно погрелся на весеннем солнышке. Малыш очень удивил своей активностью и горячей натурой. Проделав комплекс спортивных упражнений с шиной и мячом, медведь буквально начал испаряться на наших глазах. Вы только посмотрите на эти парящие на снегу пяточки!» - шутят в зоопарке, сотрудники которого, как и все друзья учреждения, за зиму очень соскучились по медведям.

Ну а девчонки Шкода и Забава на спорте уже давно, практикуя сестринские спарринги, валяние в бассейне и хождение по бортикам – Челябинский зоопарк, как всегда, с огромной любовью к своим подопечным рассказывает об их буднях.

«Для полного счастья нашим мишкам не хватает только восторженных возгласов посетителей, поэтому скорее приходите в гости!» - зазывает зоопарк челябинцев и гостей областного центра.

Подписчики учреждения ликуют и восторгаются красотой и величием косолапых, запечатленной на этом видео.