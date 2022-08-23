Спасенный в Челябинске Гектор добрался до дома в Хабаровске и уже познакомился с тайгой

Трехлетний амурский тигр Гектор, которого выходили в челябинском Фонде зоозащиты «Спаси меня» (Карен Даллакян), благополучно добрался до своего нового дома в Хабаровске и уже состоялось его первое знакомство с тайгой.

Напомним, 22 августа Гектор отправился в свое длительное путешествие с Южного Урала на Дальний Восток. Репатриацию тигренка профинансировал «Амур Минералс» (находится в Хабаровске и входит в группу «Русская медная компания», РМК)

Сначала тигр доехал из Челябинска в Екатеринбург, а затем на самолете «Уральских авиалиний» полетел из международного аэропорта «Кольцово» в Хабаровск.

По словам ветеринара Карена Даллакяна, спасшего тигра, перед отправкой Гектора накормили тёмным мясом (козлятина, говядина и печень) для поднятия гемоглобина, напоили водой, а после посадили на суточное голодание по нормам транспортировки.

Для необычного пассажира «Уральские авиалинии подготовили специальный борт.

«Мы подготовили специальный борт, оснащённый отапливаемым отсеком и кондиционером, который отправился в Хабаровск ночью – все условия, чтобы с комфортом и безопасностью отвезти полосатого друга на Дальний Восток», - рассказали в авиакомпании.

Самолёт с тигром Гектором благополучно приземлился в Хабаровске. Полёт, продлившийся семь часов, прошёл хорошо. Гектор в порядке и чувствует себя отлично. Вместе с ним прилетели Карен Даллакян с двумя киперами.

После прилета тигр направился в реабилитационный центр «Утес», который возглавляет Эдуард Круглов.

«Гектор добрался до дома! Встречайте нашего тигра, первое знакомство с тайгой, - поделились радостной новостью в группе реабилитационного центра. - Гектор изучает свою клетку».

Неравнодушных людей просят не переживать за размеры клетки (вдруг кому-то она покажется маленькой для такого тигра).

«Это как прихожая и стволовая: для кормления, осмотра и укрытия. Сзади есть выход во владения почти с одним гектаром тайги», - пояснили в центре.

Соседом Гектора станет амурский тигр Жорик (в 2022 году ему исполняется 13 лет), которого также вылечил Карен Даллакян и затем привез из Челябинска в «Утес» 12 дет назад. Тигры будут жить в соседних вольерах.

ФОТО: Уральские авиалинии, Реабилитационный центр "Утёс"