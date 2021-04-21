21.04.2021
В Челябинске по поручению Котовой приступили к помывке дорог шампунем
21.04.2021
Челябинцев приглашают на масштабную уборку городских водоемов от мусора
21.04.2021
Путин поручил расширить программу диспансеризации и профосмотров
21.04.2021
Владимир Путин призвал россиян сделать прививку от коронавируса
21.04.2021
«Вера. Надежда. Любовь» - посвящение создателю Камерного хора Челябинска
21.04.2021
На Южном Урале осужденных выводили на волю для работы в частных владениях
Челябинский инженер предложил Наталье Котовой закрыть спуски в «подземелья» площади Революции арками
19.04.2021
Котова поручила провести инвентаризацию челябинской зелени на гарантии
19.04.2021
Куляшов: В Челябинске моют трамваи, троллейбусы и автобусы
16.04.2021
Ход конем: полицейских Челябинска усадили за шахматные доски без масок
16.04.2021
Текслер: Время безумного строительства в Челябинске прошло
Верните удобный! Челябинский урбанист осудил власти за неудобный переход на Свободы
20.04.2021
В Челябинской области на дороге в Тюлюк произошло обрушение
20.04.2021
Гендиректор телеканала Dомашний: Огромное удовольствие выбирать на главную роль мужчину мечты
19.04.2021
Челябинские дороги помоют с шампунем на этой неделе
19.04.2021
Оригинальные маршруты путешествий по Челябинской области
17.04.2021