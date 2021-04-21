Челябинский инженер предложил Наталье Котовой закрыть спуски в «подземелья» площади Революции арками

Челябинский инженер, конструктор, изобретатель Константин Леонов предложил закрыть спуски в подземные переходы на площади Революции арочными конструкциями - подобными тем, что установлены в районе автовокзала «Южные ворота».

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В своем видеообращении Константин Леонов попросил главу южноуральской столицы Наталью Котову рассмотреть такую возможность.

Челябинец отмечает, что данные конструкции могут быть выполнены из поликарбоната (как это сделано рядом с ТК «Синегорье») или из другого, более прочного материала. Такие арки, по мнению Константина Павловича, защитят переходы от дождя и снега, благодаря их установке на ступенях не будет наледи - жители и гости Челябинска, которые много и часто спускаются в «подземелья» на площади Революции, смогут перемещаться комфортно и безопасно: больше не будут падать и травмироваться.

Константин Леонов подчеркнул, что навесные конструкции в самом сердце Челябинска обязательно должны иметь эстетичный вид, став украшением областного центра - их разработкой должен заняться человек талантливый, опытный, с хорошим вкусом.

«В переходах обязательно нужно видеонаблюдение, чтобы защитить их от актов вандализма (самый распространенный вид вредительства - нехудожественная роспись - прим.). Также необходимо предусмотреть систему очистки арочных поверхностей от грязи и пыли. Технически это несложно сделать – можно, например, установить датчики, срабатывающие на грязь: включится автоматика и все вымоет. Или придет человек с сотовым телефоном и запустит мытье навесов, нажав кнопку», - поделился своими соображениями Константин Леонов.

Ученый заверил, что городскому бюджету это обойдется недорого, тем более что в благоустройство мегаполиса сегодня вкладываются серьезные средства.