Челябинский микрорайон «Парковый-2» будет благоухать

В челябинском микрорайоне «Парковый-2» высаживают ели, яблони, липы, а также сирень венгерскую и кизильник блестящий.

Как сообщает пресс-служба администрации Челябинска, первый этап озеленения, в ходе котором в новом микрорайоне города появятся 76 деревьев и 110 кустарников, уже подходит к концу. Высадкой растений занимается подрядная организация комитета дорожного хозяйства – в рамках компенсационной высадки.

На втором этапе силами администрации Центрального района Челябинска будут обустроены газоны, отмечают в мэрии.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» глава района Виктор Ереклинцев, газоном будет засеян весь сквер. Работы, по его словам, уже начались. Срок исполнения – первое августа.

Газон в «Парковом-2» появится на общей площади тысяча 510 квадратных метров.