Текслер поручил минобру разобраться с дефицитом мест для первоклассников в «Ньютоне»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

Информационное
агентство

Коронавирус
Жизнь на минималках
На житейских перекрестках
«Полет» нормальный?
Намудрили
Деревья в провода
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

Отправить новость
ФедерацияПолитикаЭкономикаОбществоКультураСреда обитанияСпортПроисшествияЕсть мнениеИнтервьюКрупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске неизвестные разгромили девять остановок общественного транспорта на автодороге
Транспорт
Транспорт
07.07.2021

В Челябинске вандалы разрушили девять остановок

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В администрации Златоуста (Челябинская область) заявили, что, если вина директора муниципального
07.07.2021

В мэрии Златоуста прокомментировали задержание директора муниципального телевидения

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинский депутат Роман Никитин заявил о нападении на него вахтеров городской администрации.
07.07.2021

Челябинский депутат обвинил сотрудников мэрии в нападении

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Ильгам Мусин назначен директором областного государственного казенного учреждения «Челябоблинвест
07.07.2021

Кадровые перестановки в структурах минстроя Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В заповеднике «Аркаим» (Челябинская область) восстановили после пожара 2019 года большой двойной
07.07.2021

На Аркаиме восстановили после пожара одно из главных жилищ каменного века
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.07.2021

Анонсы событий и мероприятий на восьмое июля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.07.2021

Афиша мероприятий, приуроченных ко Дню семьи, любви и верности
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.07.2021

В Челябинске отремонтировали поврежденный при благоустройстве колодец
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.07.2021

В новом сквере Калининского района высадят десятки крупномеров и тысячи кустарников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.07.2021

ВТБ снизил минимальный возраст для оформления кредитов 
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.07.2021

Чем опасен новый штамм коронавируса «дельта плюс»?
Алексей Текслер
первоклассники
Ньютон
микрорайон Парковый
Парковый-2
Общество
07.07.2021 21:11

Текслер поручил минобру разобраться с дефицитом мест для первоклассников в «Ньютоне»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил министерству образования региона разобраться с проблемой записи детей в первый класс в школах Челябинска.

Об этом глава региона.

«Получил много обращение по поводу записи в первый класс. Поручил министерству образования отработать каждую ситуацию», - сообщил Алексей Текслер в сториз в своем аккаунте в Instagram.

Серьезная проблема возникла в микрорайоне «Ньютон». Причин дефицита учебных мест в микрорайоне несколько: поправки в закон об образовании (приоритет при приеме имеют дети, чьи братья и сестры уже учатся в школе, а раньше в учебное заведение принимали также ребят из микрорайона Парковый-2) и недостаток учебных заведений.

В микрорайоне проживает много молодых семей с детьми, постоянно вводятся новые дома, а школа пока только одна. Она хоть и большая, да и дети учатся в две смены, но места всем не хватает.

Родители даже предлагали ввести и третью смену, но закон не позволяет этого сделать.

Как сообщают родители, учеников в девять сформированных первых классов набрали за несколько минут. И более сотни родителей, не ожидавшие такого «сюрприза», столкнулись практически с нерешаемой проблемой.

«130 семей вынуждены искать хоть какие-то школы хоть в какой-то близости, чтобы устроить туда детей, которых в нашу по прописке не взяли, - написала Юлия Кузьмина в группе «ЖК Ньютон | группа жителей | Челябинск» ВКонтакте. - С новыми поправками к закону об образовании приоритеты сменились. И прописка совершенно не гарантирует вам поступления в наш образовательный центр. И все по закону. Администрация всех рангов и степеней ссылается на этот закон и никаких вариантов, кроме "ищите свободные места в других школах" не предлагает. В школу зачислили тех, кто успел подать заявления за 7 минут и 15 секунд от старта работы приемной комиссии. Очередь во все параллели, не принимают не только первоклашек, вообще никого».

О проблеме жители пишут и губернатору в соцсетях, надеясь, что глава региона решит их проблему (городские власти не сумели предложить приемлемые варианты).

«Не попали по прописке в школу Ньютон. Купили квартиру и понадеялись, что ребенок пойдет в школу рядом с домом. Возить ребенка нет возможности, мы работаем. Муж спасатель, не прошел по льготе. Подали заявления в ближайшие школы – отказы. До них добраться ребенку сложно, да и далековато», - сообщает жительница микрорайона.  

«Ребенок попал в число тех, кому отказали в приеме в ОЦ Ньютон. Мы специально купили там квартиру, чтобы у обоих детей были хорошие условия жизни, у каждого своя комната. Теперь приходится откладывать переезд, потому что ближайшая свободная школа, которая нас приняла, – по старой прописке, на Молодогвардейцев», - сообщает другая жительница. И таких обращений не один десяток. И каждая обделенная семья сейчас не понимает, как можно решить безболезненно эту проблему.

«Строительство второй школы на 1520 мест начнётся в четвертом квартале 2021 года. На сегодняшний момент уже готов проект и подготовлена площадка для строительства, - сообщает ЖК «Ньютон». - Сейчас «Ньютон» завершен на 85%. К моменту окончания строительства все общественные пространства, центры притяжения жителей, аллея и спортивное ядро будут готовы». Новая школа в микрорайоне появится не раньше 2023 года.

Власти Челябинска заявили о своей готовности индивидуально работать с каждой семьей, в которой ребенок не попал в первый класс образовательного центра «Ньютон». Будут предлагаться не только близлежащие школы, но лицеи и гимназии, работающие с группами продленного дня. Правда, будет и еще одна проблема – кто и как будет возить первоклассников в отделенные школы. Пока этот вопрос не обсуждается. Может есть смысл подумать о школьном автобусе?

СПРАВКА

Новый образовательный центр, рассчитанный на 1100 учеников, открылся в микрорайоне «Ньютон» Челябинска почти три года назад - первого сентября 2018 года.

В микрорайоне «Парковый» действует две школы. Одна на 1175 школ была построена в 2017 тогда (в первый год в ней открылось 17 классов), вторая – образовательный центр №5 (на 2200 мест) – первого сентября 2020 года. В микрорайоне Парковый-2 школы нет.

Автор: Любовь Юрина
Алексей Текслер
первоклассники
Ньютон
микрорайон Парковый
Парковый-2
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске неизвестные разгромили девять остановок общественного транспорта на автодороге
Транспорт
Транспорт
07.07.2021

В Челябинске вандалы разрушили девять остановок

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В администрации Златоуста (Челябинская область) заявили, что, если вина директора муниципального
07.07.2021

В мэрии Златоуста прокомментировали задержание директора муниципального телевидения

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинский депутат Роман Никитин заявил о нападении на него вахтеров городской администрации.
07.07.2021

Челябинский депутат обвинил сотрудников мэрии в нападении

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Ильгам Мусин назначен директором областного государственного казенного учреждения «Челябоблинвест
07.07.2021

Кадровые перестановки в структурах минстроя Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В заповеднике «Аркаим» (Челябинская область) восстановили после пожара 2019 года большой двойной
07.07.2021

На Аркаиме восстановили после пожара одно из главных жилищ каменного века
Алексей Текслер
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.07.2021

Копейск получит более 121 миллиона рублей на первый этап реконструкции парка Победы

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.07.2021

Где развернется бурное жилищное строительство в рамках КРТ в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.07.2021

Чиновники: Если жители будут устанавливать детские площадки за свой счет, то и портить их не будут
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.07.2021

Жители Брединского района просят губернатора вернуть им автобусный маршрут
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Копейском городском округе (Челябинская область) скорая помощь отказалась везти в Челябинский п
Общество

Минздрав объяснил, почему скорая не повезла роженицу из Копейска в Челябинск

06.07.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители поселка Гогино (Брединский район, Челябинская область) просят губернатора Челябинской обла
Общество

Жители Брединского района просят губернатора вернуть им автобусный маршрут

06.07.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинской области продолжают засыпать губернатора Алексея Текслера жало
Общество

Поток жалоб Текслеру на плохое водоснабжение не иссякает

05.07.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» (предусматривает только однократное введение пр
Общество

Кто в Челябинской области сможет привиться вакциной «Спутник Лайт»

05.07.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Крупнейшая вспышка на Солнце, с 2017 года,
Среда обитания

На Солнце зарегистрирована крупнейшая вспышка

04.07.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жителей Челябинской области предупреждают об ухудшении погодных условий в предстоящие двое суток
Среда обитания

Штормовое предупреждение для южноуральцев на 2 и 3 июля

02.07.2021
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Поволоцкая И.И.

Учредитель Иванова Г.Н.

Яндекс.Метрика

Лента новостей

07.07.2021 21:11

Текслер поручил минобру разобраться с дефицитом мест для первоклассников в «Ньютоне»

07.07.2021 19:40

Анонсы событий и мероприятий на восьмое июля

07.07.2021 19:37

Афиша мероприятий, приуроченных ко Дню семьи, любви и верности

07.07.2021 18:41

В Челябинске отремонтировали поврежденный при благоустройстве колодец

07.07.2021 18:30

В новом сквере Калининского района высадят десятки крупномеров и тысячи кустарников

07.07.2021 18:17

ВТБ снизил минимальный возраст для оформления кредитов 

07.07.2021 18:02

Чем опасен новый штамм коронавируса «дельта плюс»?

07.07.2021 17:06

В больнице Копейска выделено 120 коек для лечения пациентов с ковидом

07.07.2021 17:00

С водой в Тургояке не все чисто: Росприроднадзор провел проверку по жалобам людей на сыпь

07.07.2021 16:54

Челябинские онкологи провели съезд федерального масштаба

07.07.2021 16:46

Челябинских приматов снова отправили на карантин

07.07.2021 16:36

Сбер окажет поддержку национальному парку «Таганай» в развитии цифровых технологий

07.07.2021 16:36

Житель Троицка получил 16 лет “строгача” за изготовление мефедрона на кухне

07.07.2021 16:34

Руководство полигона «Южный» оспорит в суде решение по исключению объекта из госреестра

07.07.2021 16:00

Обнародованы кадры задержания террористической ячейки в Челябинске

07.07.2021 15:58

Копейск получит более 121 миллиона рублей на первый этап реконструкции парка Победы

07.07.2021 15:56

В Челябинске улицу Дарвина в новом году ждет капитальный ремонт

07.07.2021 15:16

Цифровой проект ММК получил награду на «Иннопроме-2021»

07.07.2021 14:52

Детям из челябинского микрорайона «Ньютон» не хватило мест в первых классах

07.07.2021 14:39

В Челябинске вандалы разрушили девять остановок

07.07.2021 14:19

В мэрии Златоуста прокомментировали задержание директора муниципального телевидения

07.07.2021 13:58

Челябинский депутат обвинил сотрудников мэрии в нападении

07.07.2021 13:56

Кадровые перестановки в структурах минстроя Челябинской области

07.07.2021 13:27

Под Челябинском женщину оштрафовали за насилие над полицейскими

07.07.2021 12:55

В Челябинской области за сутки выявлено 240 новых случаев ковида

07.07.2021 12:39

На Аркаиме восстановили после пожара одно из главных жилищ каменного века

07.07.2021 12:37

В Челябинске возле пляжа на Шершнях установили долгожданные светофоры

07.07.2021 12:33

Где развернется бурное жилищное строительство в рамках КРТ в Челябинской области

07.07.2021 12:30

Репортаж с полей лучшего молочника Челябинской области

07.07.2021 11:39

В Челябинске бдительные пенсионерки вызвали к подруге спасателей

07.07.2021 11:28

Фотомарафон «Один день из жизни Троицка» пройдет с соблюдением антиковидных мер

07.07.2021 11:20

В правительстве Челябинской области открылась четвертая в этом году фотовыставка Исторического музея

07.07.2021 11:08

В Челябинске могут возбудить дело о сносе 14 деревьев

07.07.2021 11:06

Чиновники: Если жители будут устанавливать детские площадки за свой счет, то и портить их не будут

07.07.2021 10:46

«Счастливы вместе»: в Челябинске провели квест ко Дню семьи, любви и верности

07.07.2021 10:39

Челябинцев напугал столб дыма в Ленинском районе

07.07.2021 10:17

В трех городах Челябинской области объявлены НМУ

07.07.2021 10:10

Челябинские власти так и не привели в порядок «новую» остановку в Чурилово

07.07.2021 10:06

В Челябинске при странных обстоятельствах умер двухлетний ребенок

07.07.2021 10:04

В среду в Челябинской области - тепло, местам дожди

07.07.2021 09:41

Неизвестные художники Челябинска продолжают свое грязное дело

06.07.2021 22:03

Челябинская область отправила последний эшелон весеннего призыва

06.07.2021 20:53

Челябинских вандалов, уродующих здания, начали пугать штрафами. А толку?!

06.07.2021 20:17

Прокурор Карталов оперативно отреагировал на жалобу инвалида-колясочника Текслеру

06.07.2021 19:27

Вид на реку Миасс с новой набережной Челябинска может оказаться удручающим

06.07.2021 19:04

Анонсы событий и мероприятий на седьмое июля

06.07.2021 17:20

Оставлен в силе приговор бухгалтеру, похитившей четыре миллиона у мэрии Магнитогорска

06.07.2021 16:53

В Челябинске пожарные спасли ребенка, пытавшегося открыть окно на пятом этаже

06.07.2021 16:29

Снова на выживание? Правительство утвердило прожиточный минимум на 2022 год

06.07.2021 16:13

В мэрии отреагировали на снос деревьев в центре Челябинска

06.07.2021 16:01

Минздрав объяснил, почему скорая не повезла роженицу из Копейска в Челябинск

06.07.2021 15:49

Ильменке – 45: история фестиваля вошла в книгу

06.07.2021 15:27

Экс-мэра Челябинска Тефтелева оставили в колонии строгого режима

06.07.2021 14:56

Воспитанники спортшкол Челябинской области проходят сборы на курорте «Солнечная долина»

06.07.2021 14:19

О стимулировании конкуренции на рынке финансовых услуг узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

06.07.2021 14:12

Снос деревьев в центре Челябинска может вылиться в уголовное дело

06.07.2021 13:32

В Кунашакском районе в реку Теча сливаются стоки с птицефабрики

06.07.2021 13:22

Челябинское УФАС возбудило два дела на МКУ из-за парковок

06.07.2021 12:55

В Челябинской области задержаны члены террористической организации

06.07.2021 12:52

«Вовка из Сороковки» Озёрского театра кукол - победитель конкурса «Росатома»

06.07.2021 12:48

В Челябинской области семьям-долгожителям вручат медали «За любовь и верность»

06.07.2021 12:38

В Челябинской области свадебный бум в этом году придется на День семьи, любви и верности

06.07.2021 12:29

В Челябинске силовики нашли 28 закладок с героином

06.07.2021 12:28

ВТБ Лизинг стал партнером спецтехники Амкодор, КМЗ, МТЗ в Кургане

06.07.2021 12:27

Жители Брединского района просят губернатора вернуть им автобусный маршрут

06.07.2021 11:49

В Челябинске пожарные спасли из задымленной квартиры детей

06.07.2021 11:31

В Челябинской области за сутки умерло 13 пациентов с ковидом

06.07.2021 11:30

Даже стенд стал виртуальным: Сбер представил свои цифровые новации и сервисы экосистемы на «Иннопроме»

06.07.2021 11:04

«Инвитро» возобновляет тестирование на антитела по всей сети

06.07.2021 11:01

Умные фонари «Ростелекома» осветили почти двести карталинских улиц

06.07.2021 10:36

Смерть ребенка в яме с водой в Челябинской области проверит прокуратура

06.07.2021 10:27

Ставки по вкладам растут с начала года

06.07.2021 10:23

В Миассе приостановлено проведение всех массовых мероприятий

06.07.2021 10:09

В Челябинской области в жутком ДТП погибли двое

06.07.2021 10:07

Во вторник в Челябинской области тепло и без осадков

06.07.2021 09:15

В Челябинск вернулся ветеран боевых действий, уехавший в Крым на велосипеде

05.07.2021 22:38

Делегация Челябинской области успешно поработала на «Иннопроме-2021»

05.07.2021 22:14

Власти Челябинской области вновь пробуют продать особняк в Москве

05.07.2021 21:03

Анонсы событий и мероприятий на шестое июля

05.07.2021 20:55

Челябинские активисты подают коллективный иск по делу об изъятии земель из городского бора

05.07.2021 19:34

Челябинские вандалы добрались до песчаных скульптур в Саду камней

05.07.2021 18:54

В Челябинской области лучшие котлеты и тушенку производят за решеткой

05.07.2021 16:57

Власти Челябинска пообещали жителям Ленинского района сухие улицы во время паводка

05.07.2021 16:45

В 2022 году прожиточный минимум в России вырастет на 2,5%

05.07.2021 16:41

ММК: курс на развитие промышленного туризма

05.07.2021 16:11

В Челябинске за неделю число безработных уменьшилось на несколько сотен

05.07.2021 15:52

Поток жалоб Текслеру на плохое водоснабжение не иссякает

05.07.2021 15:00

Жителей Челябинска больше всего волнуют вопросы, связанные с деревьями и дорогами

05.07.2021 14:39

Банк ВТБ выступил генеральным спонсором выставки «Леонардо да Винчи. Универсальный человек»

05.07.2021 14:36

Глава Аргаяшского района Игорь Ишимов привился от ковида

05.07.2021 14:00

В Увельском районе четвертые сутки ищут пропавшую пенсионерку, больную диабетом

05.07.2021 13:56

Молодежная комиссия профкома завода "Урал" – лучшая

05.07.2021 13:39

На озере Тургояк из-за грозового фронта в беду попали шесть человек

05.07.2021 13:26

Жители Кунашакского и Аргаяшского района жалуются на нашествие мух

05.07.2021 12:54

В Челябинске начинается масштабный снос старых больных деревьев

05.07.2021 12:29

Глава Челябинска Котова поручила усилить контроль за мусором, травой и нарушителями масочного режима

05.07.2021 12:28

В Челябинской области за сутки выявлено 227 новых случаев ковида

05.07.2021 11:51

В Еманжелинске возбуждено уголовное дело в отношении двух теплоснабжающих организаций

05.07.2021 11:49

В Челябинске расследуют смерть сотрудницы промышленного предприятия

05.07.2021 11:20

Юные ватерполистки «Уралочки» завоевали серебро Европы