Текслер поручил минобру разобраться с дефицитом мест для первоклассников в «Ньютоне»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил министерству образования региона разобраться с проблемой записи детей в первый класс в школах Челябинска.

Об этом глава региона.

«Получил много обращение по поводу записи в первый класс. Поручил министерству образования отработать каждую ситуацию», - сообщил Алексей Текслер в сториз в своем аккаунте в Instagram.

Серьезная проблема возникла в микрорайоне «Ньютон». Причин дефицита учебных мест в микрорайоне несколько: поправки в закон об образовании (приоритет при приеме имеют дети, чьи братья и сестры уже учатся в школе, а раньше в учебное заведение принимали также ребят из микрорайона Парковый-2) и недостаток учебных заведений.

В микрорайоне проживает много молодых семей с детьми, постоянно вводятся новые дома, а школа пока только одна. Она хоть и большая, да и дети учатся в две смены, но места всем не хватает.

Родители даже предлагали ввести и третью смену, но закон не позволяет этого сделать.

Как сообщают родители, учеников в девять сформированных первых классов набрали за несколько минут. И более сотни родителей, не ожидавшие такого «сюрприза», столкнулись практически с нерешаемой проблемой.

«130 семей вынуждены искать хоть какие-то школы хоть в какой-то близости, чтобы устроить туда детей, которых в нашу по прописке не взяли, - написала Юлия Кузьмина в группе «ЖК Ньютон | группа жителей | Челябинск» ВКонтакте. - С новыми поправками к закону об образовании приоритеты сменились. И прописка совершенно не гарантирует вам поступления в наш образовательный центр. И все по закону. Администрация всех рангов и степеней ссылается на этот закон и никаких вариантов, кроме "ищите свободные места в других школах" не предлагает. В школу зачислили тех, кто успел подать заявления за 7 минут и 15 секунд от старта работы приемной комиссии. Очередь во все параллели, не принимают не только первоклашек, вообще никого».

О проблеме жители пишут и губернатору в соцсетях, надеясь, что глава региона решит их проблему (городские власти не сумели предложить приемлемые варианты).

«Не попали по прописке в школу Ньютон. Купили квартиру и понадеялись, что ребенок пойдет в школу рядом с домом. Возить ребенка нет возможности, мы работаем. Муж спасатель, не прошел по льготе. Подали заявления в ближайшие школы – отказы. До них добраться ребенку сложно, да и далековато», - сообщает жительница микрорайона.

«Ребенок попал в число тех, кому отказали в приеме в ОЦ Ньютон. Мы специально купили там квартиру, чтобы у обоих детей были хорошие условия жизни, у каждого своя комната. Теперь приходится откладывать переезд, потому что ближайшая свободная школа, которая нас приняла, – по старой прописке, на Молодогвардейцев», - сообщает другая жительница. И таких обращений не один десяток. И каждая обделенная семья сейчас не понимает, как можно решить безболезненно эту проблему.

«Строительство второй школы на 1520 мест начнётся в четвертом квартале 2021 года. На сегодняшний момент уже готов проект и подготовлена площадка для строительства, - сообщает ЖК «Ньютон». - Сейчас «Ньютон» завершен на 85%. К моменту окончания строительства все общественные пространства, центры притяжения жителей, аллея и спортивное ядро будут готовы». Новая школа в микрорайоне появится не раньше 2023 года.

Власти Челябинска заявили о своей готовности индивидуально работать с каждой семьей, в которой ребенок не попал в первый класс образовательного центра «Ньютон». Будут предлагаться не только близлежащие школы, но лицеи и гимназии, работающие с группами продленного дня. Правда, будет и еще одна проблема – кто и как будет возить первоклассников в отделенные школы. Пока этот вопрос не обсуждается. Может есть смысл подумать о школьном автобусе?

СПРАВКА

Новый образовательный центр, рассчитанный на 1100 учеников, открылся в микрорайоне «Ньютон» Челябинска почти три года назад - первого сентября 2018 года.

В микрорайоне «Парковый» действует две школы. Одна на 1175 школ была построена в 2017 тогда (в первый год в ней открылось 17 классов), вторая – образовательный центр №5 (на 2200 мест) – первого сентября 2020 года. В микрорайоне Парковый-2 школы нет.