Челябинский зоопарк отпразднует День защиты амурского тигра и дальневосточного леопарда

Челябинский зоопарк в предстоящее воскресенье, 27-го сентября, вместе со всем миром отметит День защиты амурского тигра и дальневосточного леопарда.

В международной программе сохранения и размножения амурских тигров муниципальный зверинец южноуральской столицы, где в настоящее время проживают два амурских тигра - Матис и Лаффи - участвует с 1998-го года (также зоопарку Челябинска принадлежит еще один полосатый красавец – Самур).

Как напоминает культорганизатор челябинского зоопарка Любовь Кадомцева, Матис родился в 2009 году Краснодарском крае в университете МВД. Тигрица Лаффи была приобретена в Новосибирском зоопарке для создания перспективной размножающейся пары с самцом Матисом. Тигр Самур, рожденный от пары челябинских тигров Кенинга и Тавзанги, был передан на передержку в пензенский зоопарк – его вторая половина Констанция уже принесла потомство.

Также в челябинском зоопарке содержится пара дальневосточных леопардов - самка Лизавета и самец Филипп. Филипп родился в Северском зоопарке. Лиза поступила от частного лица. В свое время пара приносила потомство.

В День защиты амурского тигра и дальневосточного леопарда сотрудники муниципального учреждения познакомят представителей средств массовой информации с роскошными хищными кошками, расскажут о вкладе зоопарка в спасение этих уникальных животных.

В честь праздника питомцы получат лакомства и игрушки. А ребята из клуба юных биологов зоопарка поделятся интересными фактами о жизни больших кошек.

День защиты амурского тигра и дальневосточного леопарда традиционно отмечают в последнее воскресенье сентября. Праздник призван привлечь внимание общественности к проблеме исчезновения этих прекрасных животных.

Инициаторами его создания являются общественные природоохранные организации: фонд «Феникс», Всемирный фонд дикой природы, Общество сохранения диких животных, Международный фонд защиты животных.

На территории России обитает 95 процентов всей популяции амурского тигра. Именно поэтому на нашей стране лежит огромная ответственность за сохранение хищников.

Первый раз праздник отметили ровно 20 лет назад во Владивостоке, который является родиной амурского тигра и дальневосточного леопарда. В последующие годы к празднованию присоединились не только Приморье и Хабаровский край, но и жители других городов России и даже Европы.

Акция «Сохраним тигра!» сегодня проходит во многих российских и европейских зоопарках. Присоединился к ней и челябинский зоопарк.

Фото предоставлено зоопарком Челябинска