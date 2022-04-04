Челябинскую область посетил с дружеским визитом белоплечий Алеша

В национальном парке «Зигальга» (Катав-Ивановский район, Челябинская область) побывал белоплечий орлан Алеша, который «прилетел» на Южный Урал из Магаданского заповедника.

«Акция, в ходе которой этот красивейший пернатый хищник посетит разные уголки страны, стартовала еще в прошлом году. За это время Алеша «приземлялся» на Байкале, в Подмосковье, Костомукше, Мурманской области, Югре», - рассказали в нацпарке.

Сотрудники «Зигальги» отметили, что главная цель Алешиного путешествия – чтобы как можно больше жителей России узнали о нем, уникальном дальневосточном жителе.

Интересно, что белоплечий красавец-орлан гнездится только в этом регионе, в узкой полосе Охотоморского побережья и в долинах рек, впадающих в Охотское море, на острове Сахалин и полуострове Камчатка.