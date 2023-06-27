Челябинскую область «захватили» мухи, жители отчаянно просят помощи

Жители Аргаяшского муниципального района (Челябинская область) пожаловались главе региона на полчища мух, которые просто-напросто «захватили» населенные пункты.

Жалоба на армию насекомых от лица жителей поселка Ишалино, деревень Дербишева, Тугузбаева и других населенных пунктов, расположенных рядом с местной птицефабрикой, была опубликована в сообществе «А.Л. Текслер, помоги!» в ВКонтакте накануне, 26 июня: «Открыть двери, окна, да просто выйти на улицу - невозможно! Пообещали травить, но этого не случилось. Жить в таких условиях не только неприятно, но опасно для здоровья! Помогите нам пожалуйста!».

Фотография, опубликованная автором поста Гульзаной Хайретдиновой, ужасает – на оконной сетке сотни мух.

В комментариях жители региона пишут об аналогичных проблемах. Так, Алла Вьюнова рассказала, что «в поселке Тимирязевский, селе Медведево и ближайших деревнях Чебаркульского района такая же обстановка, так как на территории поселка Тимирязевский находится Чебаркульская птицефабрика».

«Посидеть у реки, искупаться или просто во дворе находиться – невозможно: мухи не дают покоя. А если не дай бог устроить пикник на природе, то мухи все продукты облепят», - посетовала Алла Вьюнова.

Анна Прохорова выложила в группе жалоб губернатору видео и фото с озера Тептярги, сообщив, что такое тут происходит не первый год (это просто фильм ужасов).

«Там просто эти мухи везде. Вообще не представляю, как там люди живут. Еще и вонь такая стоит... это же ужас», - написала Анна Прохорова.

«Село Пустозерово Чебаркульского района – то же самое плюс периодическая вонь от птичьего помета», - присоединился к обсуждению проблемы Алексей Качанов.

Представитель управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Татьяна Нахтигаль отметила, что нашествие мух может быть связано со специфическим запахом, который образуется при внесении побочных продуктов животноводства или отходов производства в почву.

«Для принятия исчерпывающих мер реагирования управлению необходимо знать ориентиры мест складирования или внесения отходов птицефабрики. Потому рекомендуем написать официальный запрос на электронную почту: rshn36@fsvps.gov.ru с указанием точного адреса мест складирования помета и ФИО лиц, кому требуется ответ на этот вопрос», - сообщила Татьяна Нахтигаль.