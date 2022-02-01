Челябинскую область ждет теплая, ветреная среда

Среда, второе февраля, в Челябинской области обещает быть теплой и ветреной.

Как сообщает челябинский Гидрометцентр, ночью столбики термометров южноуральцев будут показывать пять-десять градусов ниже нуля (при прояснении может случиться понижение температуры до минус 15-ти градусов). Днем второго февраля прогнозируются потепление: 0-5 градусов ниже нуля.

И в ночное, и в дневное время – облачно, с прояснениями, небольшой снег, в горах – до умеренного.

Ветер южный, юго-западный, скорость – четыре-девять метров в секунду. Местами порывы будут достигать 14-ти м/с.

В Челябинске второго февраля - облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью ожидается восемь-десять градусов мороза, днем – минус один-три градуса.

Ветер - южный, и дуть он будет со скоростью 6-11 метров в секунду.

По данным синоптиков, второго февраля, в Ефимов день (также Ефимий зимний, Ефимий метельный), обычно дул холодный ветер и шел снег. В народе шутили: «На Ефима ветры дули - шапку сдули, кафтан сняли, рукавицы сами спали».

По погоде второго февраля определяли, какой она будет на Масленицу (в этом году - с четвертого по десятое марта).

Солнце на Ефимов день обещало раннюю и ясную весну, пасмурный день сулил затяжные метели. Если было ветрено, год ждали сырой.

Вьюга второго февраля – жди холодную весну с метелями, иней – быть частым ночным заморозкам осенью.

Куры хвостами вертят, а кошка пол скребет – грядет метель.

Если метель второго февраля началась, то не утихнет до конца недели.