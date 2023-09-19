Чистый и зеленый Челябинск: комиссия подводит итоги конкурса «Цветущий город-2023»

В Челябинске завершился первый этап ежегодного городского смотра-конкурса «Цветущий город» на лучшее благоустройство и озеленение территорий образовательных организаций. Более ста челябинских школ и детских садов представили свои проекты в двух номинациях.

Об итогах смотра заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев доложил мэру Челябинска Наталье Котовой во вторник, 19 сентября, на аппаратном совещании.

«В конкурсе благоустройства приняли участие 52 образовательных организации, и 54 организации приняли участие в конкурсе по озеленению, ― отметил Сергей Авдеев. ― По результатам первого этапа отобраны проекты 33 образовательных учреждений. На следующей неделе планируем подведение итогов».

Педагоги челябинских школ и детских садов всё лето вместе со своими воспитанниками и их активными родителями наводили чистоту и порядок на тротуарах, газонах и клумбах, расположенных на прилегающей территории. А также облагораживали и озеленяли новые участки, до которых заботливые руки садовников пока не доходили ― таких на школьных и детсадовских площадках каждый год тоже находится немало. Фоторепортажи обустроенных цветников и садовых композиций, а также видеоролики и презентации размещали на сайтах своих образовательных учреждений, где их смотрела конкурсная комиссия.

Экспертами по оценке стали специалисты комитета по делам образования и управления экологии и природопользования Челябинска, сотрудники Ботанического сада ЧелГУ, областного центра дополнительного образования детей и Детского экологического центра. Уделяли внимание не только чистоте и порядку на территориях, но и разнообразию цветочного оформления, декоративности и яркости клумб, креативным решениям.

«Большинство территорий образовательных организаций являются образцами благоустройства и озеленения, формирующими облик нашего города, ― говорят в комитете по делам образования Челябинска. ― Социально значимый проект «Цветущий город» призван сделать Челябинск красивым, благоустроенным, ярким и привлекательным городом, в котором интересно работать и отдыхать».

По результатам городского заочного этапа были отобраны территории 33 образовательных организаций, среди них будут определены победители и призеры смотра-конкурса «Цветущий город», а также победители в номинациях.