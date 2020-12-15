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ЧМК оштрафовали почти на полмиллиона рублей

Уральское межрегиональное Управления Росприроднадзора оштрафовало ПАО «Челябинский металлургический комбинат» за нарушения законодательства об охране окружающий среды. В отношении компании природоохранным прокурором областного центра было возбуждено четыре административных дела. Результат их рассмотрения – штраф в размере 420 тысяч рублей.

Поводом для прокурорского реагирования в отношении ЧМК стали многочисленные жалобы челябинцев на загрязнение атмосферного воздуха.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, было установлено, что предприятие не в полном объеме осуществляет мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов производства, а также не обеспечивает достоверность учета переданных ООО «Мечел-Материалы» отходов производства в виде шлаков.

Также на ЧМК контроль на источниках выбросов в период неблагоприятных метеорологических условий производится с нарушениями графика, а также допускаются нарушения правил эксплуатации установок очистки газа привлечены к дисциплинарной ответственности.

Как сообщало агентство «Урал-пресс-информ», природоохранная прокуратура потребовала взыскать с челябинского металлургического комбината 250 миллионов рублей за сброс сточных вод в реку Миасс.

Напомним, ранее по требованию прокурора с предприятия уже взыскано 142,6 и 47,2 миллиона рублей.