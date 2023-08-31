Депутаты Заксобрания Челябинской области провели рейд по ликвидации свалок в трех районах

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области провели рейд по ликвидации свалок в трех районах - Чебаркульском, Карталинском и Кизильском.

Задачу по активизации работы по ликвидации несанкционированных свалок в муниципалитетах поставил губернатор Алексей Текслер. По его инициативе в регионе стартовал проект «Генеральная уборка 74». К реализации проекта подключились депутаты Законодательного Собрания области.

Депутаты Дмитрий Пырсиков и Александр Журавлев провели рейд в Чебаркульском районе. Они выехали в деревни Большаково и Уштаганку.

Работы по ликвидации стихийной свалки в деревне Большаково, занимавшей котлован бывшего карьера, подходят к концу.

В Уштаганке депутаты посмотрели все три несанкционированные свалки. Две из них находилась в границах населенного пункта в непосредственной близости к домовладениям жителей деревни. Еще один объект – в овраге за пределами деревни, куда на протяжении многих десятков лет производился несанкционированный сброс бытовых отходов.

Все свалки в Уштаганке ликвидированы. Основная часть мусора вывезена. Однако депутаты обратили внимание подрядчика, что необходимо произвести ручной подбор мелкого мусора.

«На территории Чебаркульского района находится 23 несанкционированные свалки мусора. Все они включены план регионального проекта «Генеральная уборка 74», их ликвидация обеспечена финансовыми ресурсами, – прокомментировал Дмитрий Пырсиков. - На прошлой неделе мы с коллегами приняли участие в выездной проверке работ, которые проходят на территории Чебаркульского района. Проект «Генеральная уборка 74» в нашем округе идет полным ходом. Уверен, что этот проект поможет сделать нашу область чище, благополучней и красивей».

До конца осени все стихийные мусорки в Чебаркульском районе, которые включены в план по ликвидации, исчезнут с карты района.

По словам Александра Журавлева, важно сохранить достигнутые результаты серьёзной работы и не допустить рецидивов.

«Необходимо проводить разъяснительную работу среди жителей сельских территорий, призывать к появлению культуры обращения с бытовыми отходами. Упор делаем на то, чтобы свалки не возрождались, чтобы новые свалки не возникали. И это отдельная работа, которая возлагается и на депутатов, и на представителей муниципалитета», – подчеркнул Александр Журавлев.

Депутат Александр Мотовилов проверил ликвидацию свалок в Карталинском районе. Александр Мотовилов вместе с заместителем главы Карталинского района Сергеем Ломовцевым побывали на месте рекультивации городской свалки и посетили Великопетровское поселение. В селе Великопетровское две свалки были ликвидированы еще в прошлом году, а работы в поселках Горное, Татищево и Ольховка проводились в этом году.

«Жители с пониманием отнеслись к выполняемым работам и на очищенные территории не вывозят ТКО. Всего в этом году запланировано ликвидировать 20 свалок на территории сельских поселений Карталинского района», – отметил Александр Мотовилов.

Депутат Законодательного Собрания Анатолий Брагин выезжал с проверкой в Кизильский район. Здесь полностью ликвидированы шесть несанкционированных объектов.

Заместитель председателя Законодательного Собрания Павел Киселев в пятницу, первого сентября, проведет рейд в Аргаяшском районе, где к ликвидации запланированы 27 свалок.

Напомним, в 2023 году в рамках проекта «Генеральная уборка 74» в регионе будут ликвидированы 218 несанкционированных свалок.