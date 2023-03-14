Движение на автодороге Миасс-Златоуст восстановлено

На автодороге Миасс-Златоуст отменено реверсивное движение и полностью восстановлено движение транспорта.

Сегодня утром на автодороге Миасс-Златоуст сотрудниками Госавтоинспекции было организовано реверсивное движение. На 11 километре остановились три большегрузных автомобиля.

«В условиях снегопада автомобили не могли двигаться на подъем. К месту вынужденной остановки незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции, которые организовали реверсивное движение и вызвали спецтехнику», - сообщили в ГИБДД Челябинской области.

Сейчас движение полностью восстановлено. Дорога обработана противогололедным составом.