Эковолонтёры навели порядок на Аракульском шихане

Более 400 эковолонтёров навели порядок на Аракульском шихане рядом с одноимённым озером Аракуль. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии Челябинской области. Мероприятие прошло в эти выходные в рамках всероссийской акции «Вода России». Всего было собрано 250 мешков мусора объёмом 120 литров каждый. Прибираться «зелёному десанту» пришлось за отдыхающими. В завершении масштабного субботника волонтёры приняли участие в развлекательной программе и получили памятные подарки.

Организаторами акции выступили Минэкологии региона (общественное экологическое волонтёрское объединение «ЭкоДозор-74») и экологическое движение «Чистые горы». Активное участие в акции приняли компания «Фортум», Союз женщин Челябинской области.

«Сегодня в Челябинской области идёт активное формирование ответственного экологического сознания у граждан. Все больше городов присоединяются к общественному экологическому волонтёрскому объединению «ЭкоДозор-74» – Вишневогорск стал вторым участником после Челябинска. Сейчас в «ЭкоДозоре-74» также Верхний Уфалей, Озёрск, Миасс и Магнитогорск. Очень радует, что, помимо студенчества и школьников, к движению подключаются предприниматели и представители общественных организаций», – рассказала начальник управления экологического просвещения, работы с обращениями граждан и документооборота Министерства экологии Челябинской области Марина Дымова.

Во всероссийской акции «Вода России» Челябинская область принимает участие с 2019 года. Мероприятие реализуется в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».