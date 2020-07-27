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Экстренное предупреждение для южноуральцев

Среда обитания
Сегодня, 10:09
Автор: 
Олеся Денисова

В понедельник, 27 июля, на территории Челябинской области будет господствовать холодный атмосферный фронт. Они принесет сильные осадки.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в минувшие сутки в большинстве районов прошли дожди от небольших до сильных (0,3-33 миллиметров), местами отмечались грозы. Наибольшее количество осадков выпало в Троицке - 30,8 мм (45% месячной нормы) и Верхнеуральске - 33,0 мм (44% месячной нормы),

Днем и до конца суток понедельника, 27 июля, в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный.

Повышенная влажность воздуха из-за дождей может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких.

Кроме того, ожидается усиление ветра при грозах до 25 метров в секунду. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «112», «101» и «01».

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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