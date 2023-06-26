26.06.2023
Фонтан в Саду камней Челябинска установят до первого сентября
25.06.2023
Детсад Челябинска, где у сотрудницы выявлено венерическое заболевание, проверит СК
25.06.2023
Южноуральцы могут онлайн получить медико-психологическую помощь
25.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на 26 июня (18+)
25.06.2023
На трассах М-2 и М-4 пока сохраняются ограничения, а в Москве и Подмосковье – режим КТО
24.06.2023
В Еткульском районе произошло ДТП с погибшим и четырьмя пострадавшими
Фонтан в Саду камней Челябинска установят до первого сентября
19.06.2023
В челябинском Саду камней установят общественный туалет
06.06.2023
В Саду камней Челябинска завершены земельные работы, идет установка поребрика
30.05.2023
Челябинский Сад камней озеленят за 13,9 миллиона рублей
22.05.2023
В челябинском Саду камней демонтировали старый фонтан
Лукашенко помог решить конфликт с Пригожиным
25.06.2023
Владимир Путин призвал россиян к единству
24.06.2023
В Челябинской области отменен особый противопожарный режим
23.06.2023
В Челябинской области появится еще 20 стационарных постов фотовидеофиксации
23.06.2023
В Челябинской области в День памяти и скорби проходят памятные акции
22.06.2023