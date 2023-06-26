Фонтан в Саду камней Челябинска установят до первого сентября

Фонтан в Саду камней Челябинска, расположенном рядом с набережной реки Миасс и Государственным Историческим музеем Южного Урала, установят до первого сентября.

В настоящее время ведется прием заявок от претендентов на получение муниципального контракта по устройству гидротехнического сооружения, заказчиком которого является администрация Центрального района. Заявки на участие в аукционе начальной (максимальной) стоимостью 11 449 236,10 рубля принимаются в период с 23 июня по третье июля.

Исполнителю предстоит провести земляные работы, осуществить устройство чаши фонтана, монтаж оборудования, электромонтажные, отделочные и пусконаладочные работы. Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», старый фонтан в Саду камней демонтировали – «реанимировать» его не представлялось возможным: за годы «простоя» сооружение пришло в полную негодность.

Напомним, до 26 июня принимаются заявки от желающих установить в Саду камней, где в настоящее время продолжается масштабное благоустройство, общественный туалет, исполнив муниципальный контракт начальной стоимостью 6 037 222,75 рубля.