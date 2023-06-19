19.06.2023
Дело экс-сотрудника «ЧТЗ-УРАЛТРАК, обвиняемого в получении взяток, передано в суд
19.06.2023
В челябинском Саду камней установят общественный туалет
19.06.2023
«Мой питомец - моя ответственность!» - стартует второй этап детского конкурса
19.06.2023
Продолжателю русской реалистической школы на Урале – 75
19.06.2023
Путин: Работать должно быть выгодно
19.06.2023
В Челябинске комфортная среда на общественных пространствах и во дворах сформирована более чем наполовину
В челябинском Саду камней установят общественный туалет
06.06.2023
В Саду камней Челябинска завершены земельные работы, идет установка поребрика
30.05.2023
Челябинский Сад камней озеленят за 13,9 миллиона рублей
22.05.2023
В челябинском Саду камней демонтировали старый фонтан
12.05.2023
В Челябинске ищут исполнителя второго контракта по благоустройству Сада камней
Программная речь президента на ПМЭФ-2023 касалась и Челябинской области
17.06.2023
В Челябинской области откроют кампус «Школы 21» от Сбера
16.06.2023
Текслер - об итогах второго дня ПМЭФ: Этот день был насыщен и очень важен для региона
16.06.2023
Челябинская область и Башкортостан будут развивать проект межуниверситетского кампуса
16.06.2023
ПО «Маяк»: обыкновенное чудо длиною в три четверти века
15.06.2023