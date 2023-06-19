В челябинском Саду камней установят общественный туалет

В челябинском Саду камней, расположенном в границах набережной Миасса, Государственного исторического музея Южного Урала, улиц Красной и Труда, установят общественный туалет.

На эти цели власти готовы потратить шесть миллионов 37 тысяч 222,75 рубля – такова начальная (максимальная) цена размещенного 16 июня аукциона.

Прием заявок от претендентов на получение муниципального контракта по благоустройству Сада камней путем выполнения работ по устройству водоснабжения, водоотведения, основания под автономно-сетевой санитарно-гигиенический комплекс и его монтажу ведется до 26 июня.

Победитель аукциона должен будет выполнить все работы в срок до первого сентября текущего года.

Как отмечается в технической документации, в комплексе длиной пять метров, шириной 2,4 метра и высотой 2,7 метра, будет две туалетные комнаты и одно техническое помещение. Внутренние стены и потолок будут выполнены из сэндвич-панелей из нержавеющей стали, унитазы и раковины установят антивандальные. В туалетных комнатах повесят зеркала и оборудуют откидные и стационарные поручни для маломобильных групп населения.

Как рассказал сегодня, 19 июня, на аппаратном совещании в мэрии глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев, завтра, 20 июня, после ряда окончательных согласований будет отправлена в управление муниципальных закупок для размещения на электронной площадке документация по аукциону на установку в Саду камней фонтана. Известно, что он будет «сухим» и появится на месте старого монументального гидротехнического сооружения, долгие годы являвшегося заброшенным и пришедшего в совершенную негодность.

«В настоящее время в Саду камней прокладывается тропиночная сеть. Зашли подрядчики по освещению. Ведут трассировку, прокладку кабелей. На следующей неделе уже зайдут озеленители, потому что первая часть работ – по основным видам благоустройства – практически готова, и озеленители могут приступать к земельным работам», - рассказал Виктор Ереклинцев.

Напомним, в конце прошлой недели общественный деятель Ирина Текслер заинтриговала челябинцев новостью о появлении в благоустраиваемом Саду камней сокровища из самых недр Земли.

Отметим, Сад камней ждет богатое наполнение: малые архитектурные формы здесь установят самые разнообразные.