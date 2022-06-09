Генпрокуратура России проверит законность вырубки челябинского леса на Тополинке

В дело по защите челябинского леса на Тополинке в Челябинске вмешалась Генпрокуратура России. Жалобу на вырубку зелёного массива ради стройки катка УралГУФК подал активист движения «Спасем наш лес вместе!» Юрий Макаренко. Об этом сообщает Телеграм-канал Фонда развития гражданских институтов «Горожане». На личном приёме у заместителя генпрокурора России Сергея Зайцева общественник изложил суть претензий жителей микрорайона.

«Юрий Макаренко на встрече рассказал Сергею Зайцеву о том, что жители многократно обращались в прокуратуру Челябинской области (ведомство Карена Габриеляна). В итоге: уже почти год идут проверки, администрацию Челябинска в лице мэра Котовой лично обязали поставить выявленный городской лес на кадастр, но воз и ныне там!», - отмечается в сообщении.

Замгенпрокурора РФ потребовал провести проверку по данному факту. На месте строительства катка уже побывала представитель надзорного органа.

Вчера, восьмого июня, подрядчик приступил к сносу деревьев рядом с ЖК «Ньютон». Вечером этого же дня на месте начавшейся стройки собралось около 50 жителей близлежащих домов, которые выступили за сохранение леса.

Ранее прокуратура обязала мэрию Челябинска поставить городские леса в указанном квартале на кадастровый учёт. Предписание надзорного органа выполнено не было. После корректировки Генплана города земельный участок, отведённый под строительство, внесли в рекреационную зону парков и скверов. Затем были проведены общественные слушания и выдано разрешение на возведение спортобъекта.

Действия муниципальных властей в суде оспаривают экоактивисты. По их мнению, Советский районный суд намеренно затягивает рассмотрение дела и без законных оснований отказывает в наложении обеспечительных мер.

Напомним, каток на северо-западе Челябинска должен стать частью масштабного спортивного кластера, который губернатор Челябинской области Алексей Текслер пообещал построить президенту РФ Владимиру Путину. Объект должны сдать в четвёртом квартале 2023 года. На его строительство из федерального бюджета было выделено почти 500 миллионов рублей.