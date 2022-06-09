09.06.2022
Челябинские садоводы смогут добираться до своих участков с большим комфортом
09.06.2022
Экс-директор хлебокомбината Копейска, создавший ОПГ, объявлен в розыск
09.06.2022
В Челябинске СК «Стройдом» начинает большую стройку в районе Карпового пруда
09.06.2022
ММК принял участие во всероссийском саммите «Корпоративные закупки-2022»
09.06.2022
Текслер – главам: Проследите, чтобы периоды отключения воды не превышали нормативных сроков
08.06.2022
Челябинский повар попытается стать частью «битвы» Ивлева и Агзамова
Генпрокуратура России проверит законность вырубки челябинского леса на Тополинке
08.06.2022
В Челябинске начали вырубать лес под стройку катка УралГУФКа
03.06.2022
Защитники челябинского леса на Тополинке заявили о намеренном затягивании дела в суде
17.05.2022
В Челябинске загорелось общежитие УралГУФКа, пожарные пришли на помощь студенткам
01.03.2022
Сборная УралГУФК по биатлону завоевала медали зимней Универсиады
В Челябинске начали вырубать лес под стройку катка УралГУФКа
08.06.2022
В Челябинской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса
07.06.2022
Южноуральцам предлагают бесплатно пройти ключевые обследования на Форуме здоровья
07.06.2022
Запад красит российскую молодёжь в голубой цвет
06.06.2022
Будущее недостроя рядом с торговым центром в Челябинске остается туманным
06.06.2022