В Челябинске начали вырубать лес под стройку катка УралГУФКа

В Челябинске сегодня, восьмого июня, началась вырубка леса на месте строительства катка УралГУФК. Об этом сообщается в Телеграм-канале Фонда развития гражданских институтов «Горожане». По словам очевидцев, стройплощадку охраняют сотрудники ЧОПа.

«В лесу на Тополинке начали уничтожать деревья под каток! Работает техника! Пригнали ЧОП», - отмечается в сообщении.

Напомним, что каток на северо-западе Челябинска должен стать частью масштабного спортивного кластера, который губернатор Челябинской области Алексей Текслер пообещал построить президенту РФ Владимиру Путину. Объект должны сдать в четвёртом квартале 2023 года. На его строительство из федерального бюджета было выделено почти 500 миллионов рублей.

Ранее прокуратура обязала мэрию Челябинска поставить на кадастровый учёт городские леса в указанном квартале. Однако предписание надзорного органа выполнено не было. После корректировки Генплана города земельный участок, отведённый под строительство, оказался в рекреационной зоне парков и скверов. Затем были проведены общественные слушания и выдано разрешение на возведение спортобъекта. Действия муниципальных властей в суде оспаривают экоактивисты.