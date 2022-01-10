Характер погоды в Челябинской области на предстоящей неделе

Погода в Челябинской области на предстоящей неделе сохранит неустойчивый характер с небольшим перепадом температур.

Как рассказала главный синоптик Челябинского Гидрометеоцентра Надежда Ячменева, на предстоящей неделе в Челябинской области сохранится неустойчивая погода. При этом разбег температуры будет меньше, чем на прошедшей неделе.

Во вторник, 11 января, температурный режим ожидается в пределах нормы: ночью минус 14-19 градусов, в горах и низинах холоднее - до минус 24 градусов, днем - минус 8-13 градусов, на крайнем западе возможен небольшой снег.

В среду и четверг, 12 и 13 января, под влиянием арктического антициклона на Южном Урале похолодает: ночная температура понизится до минус 17-25 градусов, в горах и низинах столбик термометра опустится до минус 30 градусов, днем – минус 11-18 градусов и преимущественно без осадков.

В пятницу и субботу, 14 и 15 января, погода вновь переменится на облачную и ветреную. В большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный снег, местами возможны метели и порывистый ветер. Температура воздуха повысится 14 января ночью еще незначительно – до минус 19-26 градусов, лишь в западных районах - минус 12-18 градусов, днем - минус 4-10 градусов. В выходные ожидается ночью минус 6-12 градусов, днем - минус 2-9 градусов.

На прошедшей неделе погода была очень неустойчивой с большими перепадами температуры. В середине недели температурный режим на территории Челябинской области был на 6-8 градусов ниже сезонной нормы.

Седьмого и восьмого января резко потеплело, днем температура повышалась до плюс двух – минус трех градусов, температурный режим оказался уже на 6-13 градусов выше климатической нормы.

По всей территории области прошел снег, на крайнем западе сильный, а на юге области с дождем. К 10 января высота снежного покрова в горах повысилась до 25-40 сантиметров, а на юго-востоке области понизилась до 6-13 сантиметров. В Челябинске высота снежного покрова составляет 28 сантиметров, что немного больше средних многолетних показателей. Толщина льда составляет на реках – 22-47 сантиметров, на озерах (в прибрежной 300-метровой зоне) 50-56 сантиметров, на озере Тургояк – до 36 сантиметров.

ДЛЯ СПРАВКИ

По данным Гидрометцентра, в Челябинской области средняя температура воздуха в январе составляет минус 15-17 градусов. В теплые годы она повышается до минус 8-9 градусов, в холодные – опускается до минус 26-28 градусов. В течение месяца могут наблюдаться оттепели и сильные морозы. Абсолютный максимум температуры воздуха при оттепели составляет плюс 2-7 градусов, в Челябинске – плюс четыре градуса. Абсолютный минимум температуры воздуха при установлении морозов составляет минус 42-52 градуса, в Челябинске – минус 48 градусов.

В течение 15-18 дней на всей территории области в январе светит солнце. В северной половине области выпадает 25-33 миллиметров осадков. На остальной территории количество выпавших осадков составляет 14-19 миллиметров. Высота снежного покрова к концу января составляет в среднем 15-25 сантиметров, в горных районах – 35-42 сантиметра. В снежные зимы высота снега может достигать 50-60 сантиметров, в горах – до 100 сантиметров. В малоснежные зимы высота снежного покрова колеблется в пределах 3-7 сантиметров, в горах – до 14 сантиметров.

Январь - середина зимы и начало года. В народе его называли «просинец», «студенец», «перезимье», «перелом зимы». В январе самым торжественным и одновременно радостным является праздник Рождества Христова и следующие за ним святки с 7 по 17 января. Святки соединили в себе и древние языческие обряды, и христианские.

В народе отмечали: если январь сухой, морозный, и вода в реках сильно убывает, то лето будет жарким и сухим. Если в январе висит много частых и длинных сосулек, то урожай этого года будет хорошим.