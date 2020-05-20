Хирургический корпус ОДКБ в челябинском городскому бору все-таки хотят построить

Новый хирургический корпус областной детской клинической больницы все-таки хотят построить на территории челябинского городского бора, являющегося памятником природы регионального значения.

Вопрос строительства данного объекта депутаты гордумы Челябинска поддержали на состоявшейся вчера, 19 мая, комиссии по социальной политике. О необходимости возведения данного объекта по федеральной программе "Развитие детского здравоохранения" заявила главный врач ОДКБ Галина Киреева.

Как сообщает пресс-служба челябинской городской думы, общая площадь нового корпуса на триста коек согласно проекту составит сорок тысяч квадратных метров. Стоимость работ по строительству объекта и оснащению его новейшим оборудованием оценивается в четыре с половиной миллиарда рублей.

По словам Галины Киреевой, необходимо создать в регионе современную детскую больницу, способную оказать все виды специализированной медицинской помощи и работающую по принципу «одного окна».

"Бригада скорой помощи сможет привезти сюда любого ребенка с любой патологией, с любой степенью тяжести, и ему будет оказана самая квалифицированная помощь в максимальном объеме без перенаправления в другие стационары города и области", - отметила Галина Киреева.

Она напомнила также, что на сегодняшний день детская хирургия располагается в приспособленном здании, которое четверть века было «заморожено» и изначально возводилось как родильный дом. В данном корпусе размещены сегодня все хирургические подразделения с реанимацией, онкогематологический центр, специализированное отделение для недоношенных детей, реанимационно-консультативный центр, а также поликлиника, клиническая и бактериологическая лаборатории, центральное стерилизационное отделение, кафедра хирургии и целый ряд технических служб.

Медики заявляют, что существующих площадей катастрофически не хватает. Они отмечают, что скученность пациентов очень высокая, условия для размещения родителей полностью отсутствуют.

На заседании комиссии по социальной политике депутатам продемонстрировали видеообращение матери ребенка, больного остеосаркомой (рак костей), показавшей стесненные условия, в которых находятся дети и их родители. Кроме того, Галина Киреева предоставила депутатам 197 обращений граждан - участников публичных слушаний - в поддержку строительства корпуса.

По словам специалистов, корпус не может быть оторван от других медицинских организаций медгородка. Дети с онкологическими заболеваниями получают сеансы лучевой терапии на тяжелом оборудовании соседнего окружного онкодиспансера. Транспортировка детей, находящихся на таком лечении, невозможна. Она приведет к резкому скачку летальности. Именно поэтому новый перинатальный центр был построен в непосредственной близости к ЧОДКБ.

"Только такое расположение может обеспечить современные технологии лечения недоношенных и детей с врожденной патологией развития. Рядом - станции переливания крови, которая может обеспечить доставку любой группы крови для экстренной операции в кратчайшие сроки", - подчеркнула Галина Киреева.

Кроме того, здесь же располагается вертолетная площадка, которая служит нуждам санитарной авиации, позволяя спасать детей, оказавшихся в критических ситуациях, когда каждая минута может стать решающей.

По минимальным нормативам Росздрава, к таким объектам предъявляются особые условия строительства. Для стационара на 300 коек вне зависимости от его площади или этажности требуется земельный участок площадью 4,2 гектара (при этом площадь застройки - 1,6 гектара).

В декабре 2019 года данный участок был исключен из состава городского бора решением депутатов Законодательного собрания Челябинской области. В качестве компенсации площадь особо охраняемой территории увеличилась на 54,13 гектара за счет участка в пойме реки Миасс и урочища Монахи. Новая территория вошла в состав бора и будет благоустраиваться городскими властями.

Окончательно вопрос о строительстве нового хирургического корпуса на территории бора будет решен на заседании челябинской городской думы 26-го мая.

Если депутаты Юлия Синицына («Мы увидели, что корпус жизненно необходим Челябинску. Поддерживаю это решение»); Михаил Вербицкий («Такое расположение хирургии удобно и для пациентов, и для медперсонала, и для управления. Удобнее управлять общей системой, а не создавать новое руководство отдельной больницей»); Кирилл Матвеев («Люди, которые пытаются на этом вопросе спекулировать, не понимают, видимо, ни медицинского процесса, ни важности этой темы для Челябинска. Речь идет об интересах наших детей и их здоровье. Вот что самое главное!»); Лариса Демчук («Мы видим, как постоянно люди собирают средства на лечение своих детей в больницах заграницей. Когда как у нас есть сейчас все возможности у себя построить уникальный в области комплекс. И быть против этого - безумство!») целиком и полностью - за строительство корпуса в челябинском городскому бору, то многие жители южноуральской столицы - категорически против.

Так, например, 11 марта этого года в Челябинском областном суде началось заседание по иску к Законодательному собранию региона в защиту городского бора, поданному членом федерального бюро партии «Яблоко», председателем региональной фракции «Зеленая Россия» Андреем Талевлиным. Активист требовал отменить решение об изменении границ городского бора для нужд строительства хирургического корпуса детской областной больницы.

"История с изменениями границ челябинского городского бора последние пятнадцать лет повторяется с завидным постоянством и твердой последовательностью. Под разными предлогами границы бора неумолимо сокращаются. В настоящий момент в бору уже находятся и резиденция губернатора Челябинской области, непосредственно примыкают гостиницы, спортивные и учебные сооружения, элитное жилье. Законодательное собрание Челябинской области всегда идет на встречу различным администрациям, комитетам, министерствам и изменяет границы бора, безжалостно сокращая площадь памятника природы", - отмечалось в сообществе "Челябинское Яблоко".

Как рассказал агентству "Урал-пресс-информ" Андрей Талевлин, сегодня, 20-го мая, в Челябинском областном суде проходит очередное заседание по иску к Заксобранию региона в защиту памятника природы.