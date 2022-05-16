Как Север-Алай дерево атаковал

Челябинский зоопарк в своих социальных сетях поделился очередным видео, главным героем которого стал Север-Алай – набирающий мощь и силу, но еще по-детски неуклюжий сын африканских львов.

Комментарий учреждения к видео, на котором солнечный котенок «атакует» дерево, полон юмора и любви: «Пока еще не пропали детские пятнышки на шкуре, Север-Алай активно притворяется леопардом и пытается покорить верхние ярусы в своем вольере. Получается крайне неуклюже, некоторые части тела явно перевешивают».

Отметим, публика всегда встречает появление невыразимо прекрасного, невероятно обаятельного и жизнерадостного львенка восторженно, не скупясь на комплименты. В Челябинске Север-Алай совсем недавно, всего каких-то пару месяцев, один из которых он провел на карантине, а уже успел завоевать сердца огромного числа южноуральцев, что совершенно не удивительно: парень – настоящий красавчик.

Напомним, львенок приехал в столицу Южного Урала в марте текущего года из Барнаула. На тот момент ему было пять месяцев. В барнаульском зоопарке рожденный в октябре 2021-го котенок оставил маму и папу – африканских львов Алтая и Аю. На новом месте малыш не растерялся и даже сам выбрал себе имя. И не какое-нибудь, а двойное, царское. Обратив свой ясный взор сразу на две тарелки с угощениями (и вариантами имен), львенок нарек себя Севером-Алаем, тогда как теоретически мог стать Уралом, Добрыней или Шиханом (эти имена лидировали в организованном челябинским зоопарком голосовании). Взяв инициативу в свои кошачьи лапы, царевич выбрал свою судьбу, ведь, как известно, как корабль назовешь, так он и поплывет.