16.05.2022
На ЮУЖД зафиксировано 56 нарушений водителями ПДД при пересечении ж/д переездов
16.05.2022
Как Север-Алай дерево атаковал
16.05.2022
В колонии Магнитогорска обнаружен труп педофила
16.05.2022
По стенам ползали тараканы, а в ванной плавали канализационные стоки
16.05.2022
В Челябинске продолжается голосование по выбору объектов благоустройства
16.05.2022
На московском заводе «Рено» возобновят производство автомобилей под брендом «Москвич»
Как Север-Алай дерево атаковал
13.05.2022
В Челябинске после разлуки длиной в несколько месяцев встретились сестры-медведицы
07.05.2022
Львенок с двойным именем наслаждается жизнью в челябинском зоопарке
06.05.2022
Челябинцы возмутились тем, что в зоопарке нельзя ездить на самокатах
30.04.2022
Царь зверей из зоопарка Челябинска выбрал себе имя
Эксперты: Членству Швеции и Финляндии в НАТО может помешать «курдский вопрос»
16.05.2022
Вице-губернатор Челябинской области поддержал расширение улицы Худякова, а эксперты против
13.05.2022
Новый детский корпус ЧОДКБ будет построен на территории Челябинской областной больницы
12.05.2022
Алексей Текслер озвучил предложения по поддержке экономики
11.05.2022
Южноуральцы: Кто наведет порядок на кладбищах?
11.05.2022