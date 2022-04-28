28.04.2022
Во сколько обходится южноуральцам красивая улыбка
28.04.2022
Живодера из Кундравов отправили в колонию строгого режима
28.04.2022
За сутки заболело ковидом больше южноуральцев, чем выздоровело
28.04.2022
Настоящий мужчина: челябинский царь зверей назовет себя сам
28.04.2022
В Магнитогорске развивают «умную» конкуренцию
28.04.2022
Южно-Уральский медуниверситет принял всероссийскую конференцию студентов и молодых ученых
Настоящий мужчина: челябинский царь зверей назовет себя сам
21.04.2022
Челябинск остался без Зевса, теперь пятнистый красавец – достояние Калужской области
20.04.2022
Урал, Добрыня или Шихан? Совсем скоро Челябинск узнает имя будущего царя зверей
11.04.2022
Плюс одна косолапая: Челябинский зоопарк обрадовал новостью о спасении сестры Шкоды
08.04.2022
Соня проснулась: в челябинском зоопарке наступил собственный день сурка
Андрей Ксензов: Прежде чем что-то менять на Комсомольском проспекте, нужно разработать проект
27.04.2022
Тьютор получила замечание за урок нецензурной лексики для челябинских первоклассников
26.04.2022
«Вечный огонь» Челябинска обновят, но неизвестно когда
26.04.2022
Профсоюзы Челябинской области присоединились к Всероссийскому автопробегу «Zа мир без нацизма!»
25.04.2022
Жители Челябинска попросили губернатора не расширять улицу Худякова
25.04.2022