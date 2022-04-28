Настоящий мужчина: челябинский царь зверей назовет себя сам

Челябинцы совсем скоро узнают имя прибывшего из Барнаула будущего царя зверей, которое, к слову, сказать, очаровательный львенок выберет себе сам.

Челябинский зоопарк сохраняет интригу – известно только, что шестимесячный царевич (как его любя называют сотрудники учреждения) весом сорок килограммов попробует самостоятельно сделать свой выбор завтра днем, 29-го апреля.

Солнечный малыш - прекрасный сын африканских хищных кошек Алтая и Аи, «заехал» в зоопарк Челябинска в возрасте пяти месяцев, которые провел в зверинце Барнаула, где его звали Симбой.

«Месяц новосел находился на карантине и проходил все обязательные ветеринарные мероприятия: обработка от гельминтов, исследование на дерматофитозы и эндопаразитов, адаптация к новому рациону. На прошлой неделе львенок переехал в постоянный вольер», - рассказали в челябинском зоопарке.

Для адаптации к новым условиям проживания маленькому хищнику понадобилось около десяти дней. В первые дни на экспозиции его могли увидеть только самые аккуратные и вежливые посетители, так как малыш был смущен слишком бурными эмоциями в свой адрес. Однако с каждым днем львенок все больше осваивался, изучал территорию и даже пару раз грозно рыкнул в ответ на громкие возгласы гостей зоопарка. Сейчас царевич уже смело расхаживает по своему вольеру и показывается публике во всей красе.

Напомним, челябинский зоопарк объявлял конкурс на оригинальное, редкое имя для величественного зверя.

На первом этапе, который проходил в социальных сетях, подписчики учреждения предлагали свои варианты, коих образовалось огромное количество.

«Разбег был от Чубакки до Аполлона. Мы долго дискутировали, спорили, выбирая варианты для второго этапа – голосования, который также состоялся в социальных сетях. И вот, долгожданный, третий этап пройдет 29-го апреля в присутствии СМИ и посетителей. Львенок попробует сделать выбор самостоятельно», - рассказали сотрудники зоопарка.

Напомним, для итогового голосования (второй этап) сотрудники зоопарка оставили десять имен: Барнаул, Алтай, Алай, Урал, Шихан, Алмаз, Север, Урфин, Байкал и Добрыня, отметив, что это решение далось непросто и что были выбраны самые креативные и наименее распространенные имена из предложенных. В лидерах были Урал, Добрыня, Шихан