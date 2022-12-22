22.12.2022
Врачи клиники ЮУГМУ вернули юному трубачу способность свободно дышать
22.12.2022
Комсомольский проспект снова сухой, вода вернулась в дома челябинцев
22.12.2022
МегаФон улучшил качество голосовых вызовов в популярных мессенджерах
22.12.2022
Обновленный челябинский «Сокол» 23 декабря снова распахнет свои двери
22.12.2022
Участковый из Чебаркуля спас замерзающего водителя
22.12.2022
Владимира Шамне избрали главой Калининского района
Комсомольский проспект снова сухой, вода вернулась в дома челябинцев
Челябинская область собирает гостинцы бойцам СВО: Мы-то за праздничным столом, а ребята...
21.12.2022
Принят главный финансовый документ Челябинска
20.12.2022
Работники органов безопасности отмечают профессиональный праздник
20.12.2022
В Челябинске дорожники переведены на усиленный режим работы
19.12.2022
Россия продолжает антиколониальную борьбу Советского Союза
17.12.2022