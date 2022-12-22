Комсомольский проспект снова сухой, вода вернулась в дома челябинцев

Аварийные работы на Комсомольском проспекте в Челябинске, где сегодня утром, 22 декабря, в результате порыва на сетях МУП «ПОВВ» залило проезжую часть, завершены. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«Проезжая часть очищена и обработана противогололедными материалами», - сообщили в городской администрации.

Также к настоящему моменту удалось восстановить водоснабжение в десяти жилых многоквартирных домах на Комсомольском проспекте и улице Молдавской.

Напомним, аварийно-восстановительные работы осуществляли работники МУП «ПОВВ», сотрудники МБУ «ЭВИС» занимались ликвидацией мест подтопления, а подрядчики комитета дорожного хозяйства Челябинска чистили на Комсомольском проспекте проезжую часть и тротуары и обрабатывали улицы противогололедным материалом, чтобы предотвратить появление наледи.