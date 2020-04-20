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Котова отправила своих подчиненных на свалки

Среда обитания
Сегодня, 15:44
Автор: 
Инна Шемаева

Глава Челябинска Наталья Котова дала поручение своим подчиненным выйти на улицы в поисках несанкционированных свалок и потребовала в срочном порядке заключить контракты на их утилизацию.

Об этом глава Челябинска Наталья Котова заявила сегодня, 20 апреля, на традиционном аппаратном совещании в администрации города.

«Я проехала по городу и обнаружила несанкционированные свалки. Причем, в одном районе обнаружила, что есть организованное место для сбора ТБО, а отходишь на несколько метров, а там за гаражами горы мусора. Я даю поручение главам, чтобы был совершен объезд территорий и найти все несанкционированные свалки», - потребовала Наталья Котова.

Глава Челябинска также добавила, что договоры на их ликвидацию должны быть заключены в ближайшее время.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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