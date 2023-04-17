Котова: Понять не могу почему подрядчики продолжают на помывку дорог выпускать пылесосы без воды

Глава Челябинска Наталья Котова возмущена тем, что дорожные подрядчики несмотря на предостережения и выставленные штрафы продолжают выпускать на улицы города моющие пылесосы, в которых нет воды.

Об этом Наталья Котова сказала сегодня, 17 апреля, на традиционном аппаратном совещании в администрации города.

«Получили предостережение не один и не два раза, почему ситуация повторяется? Моющие пылесосы выходят на линию без воды», - возмутилась глава Челябинска.

Заместитель Натальи Котовой по дорожному хозяйству Андрей Ксензов все объяснил просто – это чисто человеческий фактор.

Глава Челябинска Наталья Котова также отметила, что мыть нужно не только центральные улицы, но и второстепенные.

«Хотя улицы Дзержинского, Гагарина, Цвиллинга трудно отнести к второстепенным. Но даже их не моют», - отметила Наталья Котова.

Напомним, еще на прошлой неделе глава Челябинска Наталья Котова возмутилась тем, что на улицы города субподрядчик вывел моющий пылесос, в котором не было воды. Как видим, ситуация не изменилась. А ведь подрядчик получает миллионы рублей за данную работу, а ее оплачивают обычные горожане – из своих налогов.