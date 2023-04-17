17.04.2023
Жители Челябинска останутся без горячей воды и отопления
17.04.2023
Алексей Лошкин привез на передовую помощь участникам СВО
17.04.2023
В Карнеги-холле в Нью-Йорке состоится американская премьера уроженки Челябинска
17.04.2023
Очередная партия нелегальных мигрантов будет депортирована из Челябинска
17.04.2023
Грамотой Президентского полка награждён главный режиссёр «Омнибуса»
17.04.2023
В Челябинске начинаются репетиции парада Победы
Котова: Понять не могу почему подрядчики продолжают на помывку дорог выпускать пылесосы без воды
14.04.2023
Сухой фонтан, зеленая «стена» и «метеоритный мотив»: вторая жизнь Сада камней
10.04.2023
Улицы Челябинска моют пылесосы без воды
06.04.2023
Наталья Котова оценила строящийся у «Юности» амфитеатр и побывала на новой пешеходной зоне проспекта Победы
03.04.2023
Текслер осмотрел дороги в Челябинске, на которые поступило больше жалоб, и обозначил сроки
У православных началась Светлая Пасхальная Седмица
17.04.2023
Президент, Патриарх, премьер, губернатор, митрополит и спикер поздравляют южноуральцев
16.04.2023
Православные христиане готовятся встретить Пасху (расписание Богослужений)
15.04.2023
Губернатор призвал южноуральцев быть осторожнее с огнём
14.04.2023
Челябинцы жалуются на едкую дымку с примесью сероводорода
14.04.2023