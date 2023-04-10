Улицы Челябинска моют пылесосы без воды

Глава Челябинска Наталья Котова возмутилась тем, что на улицы города субподрядчик вывел моющий пылесос, в котором не было воды.

Об этом градоначальнице стало известно из жалоб горожан.

«Есть обращения, что по северо-западу ездят пылесосы без воды. Это недопустимое поведение для подрядчиков. Нужно жестко с ними разобраться. Такого не должно быть, мы пылесосы моющие для этого и выводим на улицы, чтобы мыть их, а не пыль поднимать. А понимаю, что это «Строймеханизация»? Да?», - отметила на аппаратном совещании в администрации города глава Челябинска Наталья Котова.

«Это судподрядчик. Разбор этой ситуации уже с ним проведен. Это был технический сбой», - сказал заместитель главы города по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.

Напомним, в начале апреля подрядчики приступили к уборке улиц с использованием специального моющего средства. Это было сделано по поручении мэра Натальи Котовой.

Кроме того, в Челябинске активно ведутся работы по обеспыливанию дорог и тротуаров с помощью подметальных машин и вакуумных пылесосов, сообщили в городской администрации.