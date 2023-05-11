Купальница европейская стала еще одной «рекордсменкой» Таганая

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) на десять дней раньше среднемноголетнего срока расцвела нежная красавица – купальница европейская.

Цветок эффектного желтого цвета стал еще одним «рекордсменом» Таганая в этом году, одним из растений – «ранних пташек».

Как отмечают в нацпарке, обычно эти цветы распускаются 20 мая – в День Святого Акакия, или Весенней купальницы (купавницы).

В 2023 году свой праздник таганайские купальницы встретят в разгар цветения.

«Кстати, в этот день, сказано в народном календаре, принято купать домашний скот в водоемах, в местах произрастания куколок (народное название цветка)», - рассказали в НП «Таганай».

К слову, наши предки считали, что вода в реках, озерах, прудах (и даже ведрах), согретая солнцем в день Весенней купальницы, обретает особую силу.