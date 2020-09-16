Ленинский район Челябинска превратился в Венецию

В Челябинске всего лишь второй день идет дождь, а ливневая канализация города вновь показала свою несостоятельность. Она не справляется с потоками воды. Более того, наружу вылезла плохая работа подрядчиков по укладке асфальта во дворах жилых домов, которая производилась по программе «Благоустройство».

В редакцию агентства «Урал-пресс-информ» обратился житель одного из домов, расположенных в Ленинском районе Челябинска. Автолюбитель рассказал, что не смог выйти из подъезда и подойти к своей машине.

«Я не смог выйти даже из подъезда, потому что передо мной было озеро воды. К машине я вообще не знал, как подобраться. Через крышу пришлось в салон залазить. У нас двор сейчас похож на реку. Затоплено все. Ливневая канализация на работает. И как так укладывали у нас асфальт, что все сделано криво и вода скапливается в одном месте?!» - рассказал Владимир.

Напомним, из-за дождя, который обрушился на Челябинск 15-го сентября, в городе затопило улицы и дороги. Ливневая канализация вновь оказалась не готова к такому количеству осадков.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в Челябинске за сутки выпало рекордное количество осадков (19,7 миллиметра). Это в 1,6 раза превышает декадную норму. В результате этого наблюдается подтопление некоторых участков улично-дорожной сети.

Подобная ситуация в Челябинске происходит каждый год. В прошлом году тогдашний градоначальник Евгений Тефтелев объяснил это тем, что с потоками воды в ливневки попадает мусор, ветки, листья и они забиваются. Соответственно, снижается их пропускная способность.