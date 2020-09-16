ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Ленинский район Челябинска превратился в Венецию

Фото: 
Инна Шемаева
Среда обитания
Сегодня, 16:29
Размер текста
Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске всего лишь второй день идет дождь, а ливневая канализация города вновь показала свою несостоятельность. Она не справляется с потоками воды. Более того, наружу вылезла плохая работа подрядчиков по укладке асфальта во дворах жилых домов, которая производилась по программе «Благоустройство».

В редакцию агентства «Урал-пресс-информ» обратился житель одного из домов, расположенных в Ленинском районе Челябинска. Автолюбитель рассказал, что не смог выйти из подъезда и подойти к своей машине.

«Я не смог выйти даже из подъезда, потому что передо мной было озеро воды. К машине я вообще не знал, как подобраться. Через крышу пришлось в салон залазить. У нас двор сейчас похож на реку. Затоплено все. Ливневая канализация на работает. И как так укладывали у нас асфальт, что все сделано криво и вода скапливается в одном месте?!» - рассказал Владимир.

Напомним, из-за дождя, который обрушился на Челябинск 15-го сентября, в городе затопило улицы и дороги. Ливневая канализация вновь оказалась не готова к такому количеству осадков.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в Челябинске за сутки выпало рекордное количество осадков (19,7 миллиметра). Это в 1,6 раза превышает декадную норму. В результате этого наблюдается подтопление некоторых участков улично-дорожной сети.

Подобная ситуация в Челябинске происходит каждый год. В прошлом году тогдашний градоначальник Евгений Тефтелев объяснил это тем, что с потоками воды в ливневки попадает мусор, ветки, листья и они забиваются. Соответственно, снижается их пропускная способность.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Вчера, 09:20
Старое «бабье лето» в Челябинской области решило «покапризничать»
14.09.20 16:26
Опыт «Таганая» предлагают тиражировать в новом туристическом кластере «Горный Урал»
11.09.20 12:18
ММК вносит серьезный вклад в сохранение биологического разнообразия на Южном Урале
11.09.20 09:47
Минэкологии: Работа по улучшению качества воздуха в Челябинске ведется постоянно
11.09.20 09:21
Туркластер «Горный Урал» в Челябинской области оценили эксперты Агентства стратегических инициатив
10.09.20 19:20
НМУ продлены в Челябинске, Коркино, Карабаше и Златоусте
10.09.20 10:52
Челябинский зоопарк объявил сбор тыкв и кабачков для питомцев
10.09.20 10:30
Челябинские экоактивисты оживили картины Васи Ложкина, чтобы призвать власть к действиям
09.09.20 17:14
В двух городах Челябинской области продлили НМУ, повысив степень опасности в одном из них
09.09.20 16:36
Челябинцам откроют удивительные тайны городского бора
Среда обитания
Сегодня, 13:03
Дождь идет - Челябинск плывет: ливневки не справляются
Общество
Сегодня, 14:26
Текслер поручил начать подключение соцобъектов к теплу с 16 сентября
Новости
Сегодня, 17:00
Экономика
ВТБ Онлайн запускает переводы на карты более чем 100 стран мира
Сегодня, 16:42
Экономика
Дроны принесли ММК более ста миллионов рублей экономии
Сегодня, 16:08
Происшествия
В СИЗО Челябинска покончил с собой известный националист Максим «Тесак»
Сегодня, 15:39
Культура
В бывшем бомбоубежище в центре Челябинска готовят выставку стрит-арта
Сегодня, 15:25
Культура
Новый сезон челябинский «Манекен» откроет «Двенадцатой ночью» Шекспира
Материалы рубрики
Вчера, 16:36
Среда обитания
Директор МУПа Вишневогорска оштрафован за нарушения при эксплуатации Аракуля
Вчера, 12:16
Среда обитания
Пруд в устье реки Сак-Элга облюбовали лебеди, прожившие там все лето
14.09.20 16:26
Среда обитания
Опыт «Таганая» предлагают тиражировать в новом туристическом кластере «Горный Урал»
11.09.20 09:21
Среда обитания
Туркластер «Горный Урал» в Челябинской области оценили эксперты Агентства стратегических инициатив
10.09.20 10:52
Среда обитания
Челябинский зоопарк объявил сбор тыкв и кабачков для питомцев
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика