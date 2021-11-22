Лев Симба и леопард Ева проходят акклиматизацию в Танзании

Лев Симба и леопард Ева, которые в октябре 2021 года переехали из Челябинской области на постоянное место жительства в Африку, проходят акклиматизацию в построенных специально для них помещениях при вольерах.

Дикие кошки обосновались в реабилитационном центре «Kilimanjaro animal crew wildlife & educational center» в Танзании. Репатриацию животных профинансировала Русская медная компания (АО «РМК).

Как сообщает пресс-служба РМК, площадь вольера для Симбы составляет шесть тысяч квадратных метров. На его территории есть бассейн для купания, крытый вольер, платформа для активностей и лазания, а также специальный блок для медицинских процедур. Специально для Симбы на его территории оборудована песчаная зона.

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Вольер для Евы возвели вокруг раскидистого дерева с мощными длинными ветками, на которых любят сидеть леопарды. Его площадь чуть поменьше – 2,5 тысячи квадратных метров. На ее территории также есть питьевой пруд, платформа для лазания и активностей, крытый вольер. К каждому вольеру проведён водопровод с чистой водой и электричество.

Симба и Ева останутся в центре пожизненно. За дикими кошками ведут круглосуточное наблюдение местные специалисты и челябинский ветеринар Карен Даллакян из Фонда «Спаси меня», который спас измученных хищников. Ухаживают за животными волонтёры центра, проводят все необходимые медицинские процедуры – ветеринары.

Также прорабатывается вопрос установки камер видеонаблюдения, чтобы Карен Даллакян мог продолжать наблюдать за животными из России.

За судьбой Симбы следила вся страна: в марте 2020 года его забрали у пляжного фотографа из Махачкалы. Он был истощён от недоедания, не мог ходить, всё тело было в открытых ранах от истязаний. Местные жители сообщили властям, что владельцы использовали львёнка для заработка, а чтобы он не убежал и был спокойным, повредили ему лапы.

Руководитель челябинского фонда защиты диких животных «Спаси меня» ветеринар Карен Даллакян вместе с волонтёрами привезли Симбу в Челябинск. В течение семи месяцев Карен Даллакян и его команда лечили Симбу и ухаживали за ним.

Месяцы реабилитации дали подросшему львёнку возможность вернуться на родину – в Танзанию.

Леопард Ева родилась в передвижном зоопарке, и от неё отказалась мать. Если бы не доктор Даллакян, то кошка погибла бы ещё во младенчестве. Он собственноручно кормил её из пипетки, пока она не окрепла и не начала питаться самостоятельно. Сейчас Еве 1,5 года, и она полностью здорова.

«Многие люди трудились над тем, чтобы спасти Симбу. Видеть преображение этого великолепного животного стоило всех потраченных усилий. Я рад и благодарен за то, что предприятия, организации и частные лица объединились, чтобы позволить этому животному процветать в его естественной среде обитания в Африке».Леопарда Еву, которая отправилась в Африку вместе с Симбой, зоозащитники спасли от участи стать интерьерным аксессуаром», - отметил Карен Даллакян.

В октябре 2021 года лев Симба и леопард Ева стали участниками первой в истории репатриации диких животных из России в Африку. На стала возможной благодаря поддержке министерства природы и туризма Объединённой Республики Танзания и Федеральной службы по надзору в сфере природопользования России (Росприроднадзора РФ). Содействие зоозащитникам оказали правительство Челябинской области и лично глава региона Алексей Текслер.

Для транспортировки Льва Симбы и леопарда Евы был специально переоборудован частный борт Boeing 737-500. Из-за технической задержки вылета самолёт совершил посадку в Саудовской Аравии. Симба и Ева, экипаж и команда сопровождающих ночевали прямо на борту, следуя антиковидным ограничениям. Когда ситуация разрешилась, самолёт вновь поднялся в небо и успешно долетел до пункта назначения в Танзании.

Расходы по организации проекта взяла на себя Русская медная компания. РМК оплатила строительство двух вольеров и благоустройство территории для животных на территории реабилитационного центра «Kilimanjaro animal crew wildlife & educational center», спецборт для транспортировки кошек до Танзании, а также содержание животных в течение одного года.

«Когда мы услышали о тяжёлой судьбе Симбы, Евы и необходимости средств для репатриации животных в Африку, председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин согласился покрыть расходы, чтобы обеспечить им достойные условия жизни. Обращение, которому подвергся Симба, жестоко и бессердечно. Весь мир наблюдал за преображением Симбы. Здоровье львёнка восстановлено благодаря профессиональной помощи доктора Даллакяна и помощи неравнодушных людей. Мы рады, что помогли доброму делу», - прокомментировала директор службы информационной открытости РМК Анжелика Бриль.

Центр реабилитации Kilimanjaro Animal C.R.E.W. (известен как Макоа Фарм) работает в Танзании с 2013 года. Его основали два ветеринара из Германии, Dr Laszlo Paizs и Dr Elisabeth Stegmaier. Всю свою жизнь они посвятили заботе о диких животных в Африке, и открытие Макоа Фарм стало кульминацией их работы в Танзании.