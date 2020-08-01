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Лучше сидеть дома: в Челябинской области снова ожидается ураган

Среда обитания
Сегодня, 12:10
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В Челябинской области сегодня днем, первого августа, снова ожидается ураганный ветер с порывами до 27-ми метров в секунду. 

Кроме того, в отдельных районах региона прогнозируют грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области.

В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередачи, вал деревьев, что уже происходило вчера вечером, 31-го августа, в результате разгула стихии.

Сотрудники МЧС рекомендуют южноуральцам при усилении ветра ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер, град застали на улице, необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям.

Также жителям Челябинской области настоятельно рекомендуется заблаговременноубрать хозяйственные вещи с балконов, закрыть окна. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся проводам.

В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном порывистом ветре природные возгорания могут приобрести масштабы бедствия, существенно осложнить пожарную обстановку. Возможно схлестывание воздушных линий электропередач, что также способствует возникновению пожаров.

При перепадах напряжения нужно немедленно обесточить все электробытовые приборы, выдернуть вилки из розеток, чтобы во время отсутствия хозяев в жилище при внезапном включении электричества не произошел пожар.

"В случае происшествий как можно скорее звоните на телефоны вызова экстренных оперативных служб: 01, 101 или 112", - призывают в ГУ МЧС России по Челябинской области.

 

 

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