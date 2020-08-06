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МЧС предупредило жителей Челябинской области об опасностях в период аномальной жары

Среда обитания
Сегодня, 12:04
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ГУ МЧС России по Челябинской области предупредило южноуральцев об опасностях, которые таит в себе установившаяся в региона аномальная жара.

По данным Челябинского гидрометцентра, шестого-седьмого августа на Южном Урале - аномально жаркая погода со среднесуточными температурами на семь и более градусов выше климатической нормы. 

В отдельных районах Челябинской области максимальные температуры воздуха могут достичь отметки в 34 градуса. В этих условиях на первый план выходит соблюдение элементарных правил безопасности.

"В такую погоду повышается вероятность ЧС, происшествий и инцидентов, обусловленных увеличением количества ДТП, обострениями сердечно-сосудистых заболеваний, возможными тепловыми ударами, природными и техногенными пожарами, происшествиями на водных объектах", - сообщили в пресс-центре ГУ МЧС региона.

Ситуация с пожарами в природной среде остается стабильной, однако в любой момент - по вине человеческой халатности - может стать напряженной. 

В пяти территориях - Миассе, Челябинске, Верхнеуральском, Октябрьском и Чесменском районах - в настоящее время действует особый противопожарный режим. Посещение лесов, использование открытого огня на данных территориях строго запрещено. За нарушение полагаются серьезные штрафные санкции.

В регионе проводится комплекс превентивных мероприятий по недопущению пожаров. Обстановку отслеживают десятки рабочих групп. В их обязанности входит объезд закрепленных территорий и профилактическая работа с населением. 

При необходимости сотрудники МЧС России также осуществляют авиамониторинг территорий с помощью беспилотных летательных аппаратов. Задействованы возможности космического мониторинга термических точек.

Еще один значительный фактор риска - отдых на водоемах. Купание в необорудованных местах (тем более в состоянии алкогольного опьянения), а также отсутствие элементарного контроля за детьми, ежегодно становятся основными причинами трагических происшествий. 

 

 

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