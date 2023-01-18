18.01.2023
Медведи в зоопарке вышли из спячки
18.01.2023
Челябинская публичная библиотека представит «Календарь знаменательных и памятных дат» на 2023 год
18.01.2023
Бывший директор «Челябоблинвестстроя» останется в СИЗО
17.01.2023
Анонсы событий и мероприятий на 18 января (18+)
17.01.2023
Сотрудники ГИБДД попались на получении взятки от пьяного водителя
17.01.2023
Южноуральцы активно подают заявки на догазификацию
Медведи в зоопарке вышли из спячки
09.01.2023
Челябинцев просят не разбрасывать новогодние елки
13.12.2022
Челябинских приматов оградят от ОРВИ и гриппа
29.11.2022
Косолапые обитатели челябинского зоопарка погрузились в зимний сон
28.11.2022
Совсем скоро челябинскому царю зверей представят даму сердца
Студенты медколледжа Кыштыма замерзают в аудиториях и общежитии, возбуждено уголовное дело
17.01.2023
Сирота из Магнитогорска утверждает, что чиновники дали ему квартиру женщины, которая находится в психушке
16.01.2023
Южноуральцы уже жалуются на школу, которую завтра губернатор торжественно откроет
16.01.2023
В понедельник - десятый день Святок
16.01.2023
Немного косметики и слез: фотосессии для жен бойцов СВО продолжаются в Челябинской области
14.01.2023