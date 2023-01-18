Медведи в зоопарке вышли из спячки

В зоопарке Челябинска зимой проснулись медведицы-сестрички Шкода и Забава. Всех обеспокоенных сотрудники зоопарка поспешили успокоить, что это естественное течение процессов, ведь главная причина спячки в природе – переждать период, когда нет еды. «Для наших девиц уже не актуальна, а второстепенная – выносить и родить потомство – не актуальна вовсе. Конечно, мы надеялись, что природа возьмет своё, и медведицы полноценно проспят всю зиму, но наши надежды оправдались лишь частично», - говорится в сообщении в социальных сетях.



В конце осени в вольерном комплексе медведей начались привычные хлопоты: подготовка берлог, обустройство лежанок, ежедневные колыбельные от зоологов.

Шкода, для которой зимовка в зоопарке уже не первая, охотно включилась в подготовительный процесс. А вот ее сестра Забава, которая прошлую зиму непонятно как спала и периодически мозолила глаза любителям кататься на лыжах в ГЛЦ «Банное», не поняла к чему столько суеты, когда можно прошататься бодрячком и отлично провести время.



В итоге медведицы весь ноябрь пробовали дремать: Шкода отдавалась процессу с большим энтузиазмом, а Забава периодически игнорировала сон час. В начале декабря Шкода таки уснула и не высовывала нос из берлоги добрые четыре недели, а вот Забаву хватало от силы на дня два (и то преимущественно в сильные морозы), а потом она вновь шаталась без дела и сбрасывала накопленные килограммы.

«По итогу зоологам пришлось поставить схуднувшую медведицу на полноценный рацион, а это значит да здравствуют ежедневно фрукты, овощи, молочка и кашка на мясном бульоне. Данное обстоятельство порадовало Забаву и заинтриговало Шкоду, чей нос почуял перспективу зимнего пикника. «А что, так можно было?» – удивилась Шкода и решительно присоединилась к празднику живота. Медведицы уверенно решили, что лучше есть, чем спать и теперь ежедневно получают полноценный рацион», - рассказали в пресс-службе зоопарка.

Да здравствует зимний дожор, как говорится.



