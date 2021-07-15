Медвежата Варвара и Баграт отправились в реабилитационный центр в Хабаровском крае

Двое медвежат, Варвара и Баграт, подопечные приюта «Спаси меня» известного ветеринара Карена Даллакяна, сегодня, 15 июля, отправилисьиз Челябинска в реабилитационный центр «Утес» в Хабаровском крае. Там спасенные животные будут около года жить в полудикой природе, чтобы потом вернуться на волю.

«Этот центр занимается реабилитацией животных для их дальнейшего выпуска в дикую природу. Реабилитация займет целый год. Это полувольное содержание, то есть ограниченная территория, где медвежата будут самостоятельно питаться, готовиться к зимовке, уходить в спячку и просыпаться. В специально построенном вольере есть вся кормовая база. Через год можно будет оценить, способны ли животные снова обитать в дикой природе», - рассказал агентству «Урал-пресс-информ» челябинский зоозащитник Карен Даллакян.

Варвара и Баграт – друзья по несчастью. Их незаконно изъяли из дикой природы.

Варвару совсем маленькой подобрал житель Чебаркуля. Он принес малышку на пляж, где ее начали тискать маленькие дети, от которых медвежонку пришлось убегать и защищаться. Тогда на скандальное видео обратили внимание полицейские. Команда фонда Карена Даллакяна «Спаси меня» и инспектор областного министерства экологии 26 мая изъяли животное у мужчины.

Позднее в приют «Спаси меня» попал и Баграт. Он и его косолапая сестренка забрались на территорию частного дома в Перми, где их решили оставить себе и содержать в подвале. Но позже семья отправила медвежат в Пермский фонд «‎Следы человека в живой природе». Через несколько дней сестра Баграта умерла от кишечной инфекции, а Росприроднадзор решил отправить медвежонка в фонд Карена Даллакяна в Челябинск.

Корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» спросила у зоозащитника, есть ли теперь у Баграта и Варвары шансы вернуться в дикую природу.

«Эти шансы оценить элементарно. У нас ушло около часа, чтобы медвежат пересадить в клетки-переноски. Это говорит о том, что человека они боятся, хотя и находились у нас около месяца. То есть за своих они нас не принимают. То проявление агрессии, которое мы сегодня увидели, когда они стали сопротивляться, говорит о том, что характер диких медведей у них есть», - уверен Карен Даллакян.

Вылет медвежат запланирован в ночь на 16 июля из Екатеринбурга. Они будут сданы в багаж, где для них подготовили подходящие условия – необходимый температурный режим и вентиляцию воздуха. Варвара и Баграт во время перелета будут в специальных клетках-переносках, которые были построены самостоятельно командой зоозащитника в соответствии с необходимыми требованиями. У животных также есть возможность стоять, лежать, есть фрукты.

По прилету уже через два часа медвежата будут доставлены в реабилитационный центр.

Шанс на реабилитацию Варвара и Баграт получили благодаря неравнодушным челябинцам, которые общими усилиями собрали 180 тысяч рублей на перелет и содержание медвежат.

Агентство «Урал-пресс-информ» желает Карену Даллакяну и его команде удачного полета, а Варваре и Баграту успешно пройти реабилитацию и вернуться в дикую среду!