Минэкологии: Концентрации загрязняющих веществ в воздухе Челябинска снизилась

По состоянию на девять часов утра третьего февраля в результате принятых мер в Челябинске снизился уровень концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Об этом сообщает министерство экологии области, ссылаясь на данные территориальной сети наблюдения.

Напомним, в Челябинске в воскресенье, 29 января, в пять часов утра было объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени.

Режим «чёрного неба» сохраняется до сих пор.

«По состоянию на второе февраля 2023 года на постах и станциях территориальной системы наблюдения за качеством атмосферного воздуха фиксировались разовые незначительные превышения предельно допустимых концентраций по диоксиду азота на 0.28 ПДК и взвешенным частицам на 0.3 ПДК», - сообщили в Минэкологии.

По данным Челябинского Гидрометцентра, первого февраля отмечались случаи превышения ПДКмр фторида водорода и формальдегида. А ранее регистрировались превышения ПДК по сероводороду (в 8,3 раза выше предельно допустимой концентрации), диоксиду азота, фториду водорода, оксиду углерода и формальдегиду.

В связи с образованием тумана, о чем ранее предупреждал Гидрометцентр и усложняющимися метеорологическими условиями, было принято решение о введении на территории города режима неблагоприятных метеорологических условий второй степени с 18 часов второго февраля до 19 часов третьего февраля.

«Предприятия города начали проводить мероприятия, обеспечивающие снижение концентраций загрязняющих веществ до 40 %, то есть в два раза больше, чем при режиме неблагоприятных метеорологических условий первой степени», - подчеркнули в Минэкологии области.

В Челябинске продолжат в круглосуточном режиме работа мониторить качество атмосферного воздуха на стационарных постах сети наблюдения, передвижными лабораториями, контрольно-надзорными органами.