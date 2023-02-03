В Челябинске повысили уровень НМУ, жители жалуются на сильную вонь

В Челябинске на пятницу, третьего февраля, повысили уровень неблагоприятных метеорологических условий (концентрация одного или нескольких вредных веществ в воздухе может превысить ПДК в три раза). Жители жалуются на ужасную вонь, сильные головные боли.

Как сообщает Челябинский Гидрометцентр, НМУ второй степени установились с 18 часов второго февраля до 19 часов третьего февраля.

«Второго февраля в городе воняет ужасно выбросами. В районе завода Колющенко валит черный дым из труб, вонь ужасная, в горле першит, очередной раз нас решили по травить, как тараканов? В Ленинском районе пахнет тухляком каким-то, лучше из дома не выходить сегодня у кого есть такая возможность», - пишет Юлия в группе «Вредные выбросы г. Челябинск».

«На северке, на Кашириных вообще не прекращается вонь тухлятиной, горелой помойкой, невозможно дышать», - возмущается Светлана.

«Центральный район, ул. Российская, 2 утро (третье февраля – прим.) – гарь, вонь аж дух захватывает», - делится Виктор.

Министерство экологии области накануне провело совещание с крупными промышленными предприятиями по снижению выбросов в период неблагоприятных метеоусловий.

В ведомстве заверяют, что контролируют работу промышленников по выполнению необходимого снижения выбросов.

«АО «Челябинский цинковый завод» вывел из работы три печи из пятого Вельц-цеха, деятельность предприятия составила 31% от всей мощности. ПАО «Челябинский Металлургический комбинат» сократил деятельность в доменном, кислородно-конвертерных цехах. ООО «Мечел-Кокс» сократил деятельность предприятия на 50%, дополнительно осуществляя контроль выбросов на территории жилой застройки, прилегающей к предприятию. ООО Филиал «Завод Техно» приостановил деятельность первой технологической линии по производству минеральной ваты. ЗАО «Минплита» производительность деятельности в период неблагоприятных метеоусловий составляет на 50% от всей мощности», - сообщил министр экологии Сергей Лихачев.

Но жители на себе это мало почувствовали. В предыдущие дни в воздухе Челябинска регистрировались превышения ПДК по сероводороду, диоксиду азота, фториду водорода, оксиду углерода и формальдегиду. По данным Челябинского Гидрометцентра, первого февраля отмечены пять случаев превышения ПДКмр фторида водорода (максимальная концентрация 1,6 ПДКмр зафиксирована в Металлургическом районе) и один случай превышения ПДКмр формальдегида в 1,2 раза в Центральном районе.

Напомним, на территории семи городов Челябинской области установились неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов, при второй степени – на 20−40%, при третьей степени опасности - на 40−60%.

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска можно увидеть в режиме реального времени на сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха.

ДЛЯ СПРАВКИ

В период НМУ администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в этот период по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

По вопросам соблюдения природоохранного законодательства граждане могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии, на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора 8-922-696-51-56, а также в экологическую приемную минэкологии: +7-906-890-96-70.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС по номеру 112.