Минэкологии: Работа по улучшению качества воздуха в Челябинске ведется постоянно

В министерстве экологии Челябинской области заявили, что работа по снижению выбросов и улучшению качества атмосферного воздуха в столице Южного Урала ведется постоянно. Проводятся на регулярной основе и рейдовые мероприятия.

По словам замминистра экологии региона Виталия Безрукова, за последнее время в Челябинске для охраны воздуха сделано столько, сколько не делалось за несколько предыдущих десятилетий.

«Закрыта и проходит последние этапы рекультивации городская свалка. Сейчас ее негативное влияние на качество воздуха сведено практически к нулю. Проводятся природоохранные мероприятия на предприятиях. Жестко контролируется снижение выбросов промышленных предприятий в период неблагоприятных метеорологических условий. Ведется постоянный мониторинг качества воздуха», - подчеркнул Виталий Безруков.

Он отметил, что о позитивных изменениях говорят многие челябинцы. Об этом же свидетельствуют данные мониторинга.

С целью значительного снижения выбросов загрязняющих веществ в Челябинске реализуется федеральный и региональный проекты «Чистый воздух» национального проекта «Экология».

В декабре 2018-го года утвержден комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городе Челябинске. Заключены четырехсторонние соглашения с предприятиями-участниками проекта. Это ПАО «Мечел», ООО «Мечел-Кокс», ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», ООО «Завод Минплита», ООО «Промрекультивация», ПАО «Челябинский цинковый завод», ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод», местный филиал ООО «Завод ТЕХНО», АО «Челябинский электрометаллургический комбинат».

Как сообщает пресс-служба минэкологии региона, в 2019-м году предприятиями выполнены мероприятия, предусмотренные комплексными планами. В ООО «Мечел-Кокс» завершено техническое перевооружение бензольного отделения с закрытием цикла воды конечного охлаждения коксового газа в цехе улавливания № 1.

Филиалом ООО «Завод ТЕХНО» в Челябинске модернизировано технологическое оборудование участка «Дожиг ваграночных газов» технологической линии № 3.

В ЗАО «Завод Минплита» модернизирована система газоочистки камеры полимеризации технической линии №2, ликвидирован склад щебня порфирит общей площадью 150 квадратных метров.

В ПАО «ЧТПЗ» завершена консервация установки сжигания масло-эмульсионных стоков.

«Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2019-м году после выполнения мероприятий составило 343,5 тонны», - рассказали в минэкологии Челябинской области.

В 2020-м году в ПАО «ЧМК» завершена замена конвертера №1 с заменой газоочистки в кислородно-конвертерном цехе и произведен капитальный ремонт 1 разряда доменной печи №4.

ООО «Мечел-Кокс» закончил техническое перевооружение коксовой батареи № 8 с заменой двух газосборников.

«Завод Минплита» завершил разработку альтернативной рецептуры связующего с пониженным содержанием аммиака.

Экологический эффект от выполненных в текущем году мероприятий будет определен в 2021-м году после предоставления предприятиями годовых отчетов об охране атмосферного воздуха за 2020-й год.

По данным челябинского Гидрометцентра, в 2016-м и 2017-м годах в Челябинске индекс загрязнения атмосферы являлся высоким, в 2018-м и 2019-м этот показатель улучшился, став повышенным.

В прошлом году сотрудники министерства провели более 400 рейдов по предприятиям регионального надзора, из них 50 прошли на предприятиях в рамках контроля за качеством атмосферного воздуха.

За нарушения природоохранного законодательства в сфере охраны воздуха 94 лица были привлечены к административной ответственности, было выписано 14 предостережений, а также наложено штрафов на сумму 1 миллион 221 тысяча рублей.

В настоящее время на средства областного бюджета министерством экологии ведутся работы по созданию и обеспечению функционирования территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей среды на территории региона, которая в тестовом режиме заработает уже в конце этого года, а в следующем году будет доступна в режиме онлайн всем жителям Южного Урала и поможет с большей точностью определять загрязнителей атмосферного воздуха.

Отметим, заявление об улучшении качества атмосферного воздуха в Челябинске Виталий Безруков сделал накануне состоявшегося вчера вечером, десятого сентября, митинга «Хватит нас травить!», а активисты общественной организации «АнтиСМОГ» оживили картины известного художника Васи Ложкина, чтобы привлечь внимание властей к экологическим проблемам региона, включая, конечно же, Челябинск.