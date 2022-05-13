Миронов: Россия должна покинуть ВОЗ, сотрудничавшую с биолабораториями США на Украине

Новые данные минобороны РФ о деятельности биолабораторий США на Украине доказывают необходимость приостановки членства России во Всемирной организации здравоохранения, которая сотрудничала с этими учреждениями во вред российским интересам, заявил председатель партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов.

«Жаль, но организация, которая изначально ставила перед собой высокие цели и следовала идеалам гуманизма, становится заложником русофобских политиков и превращается в заурядную ангажированную антироссийскую структуру, каких Запад уже немало наплодил», - отметил Сергей Миронов.

Он напомнил, что ранее Европейское бюро ВОЗ приняло проект резолюции, предполагающий возможность закрытия московского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними.

«Чего они хотят добиться, сокращая объемы сотрудничества в сфере здравоохранения? Смены политического курса? Сами прекрасно понимают, что этого не будет. Значит, просто хотят нагадить российскому народу. А много ли пользы они ему принесли до этого? Не думаю», – добавил политик.

Он указал, что ВОЗ во время пандемии коронавируса отказывалась признавать российскую вакцину «Спутник V», которая показала свою эффективность в более чем 50-ти странах. При этом западные вакцины были одобрены еще на этапе испытаний.

Кроме того, заявил парламентарий, совершенно в новом свете организация предстает в связи с появлением данных о сотрудничестве ВОЗ с биологическими лабораториями на Украине, где на деньги США велась разработка биооружия.

«Очевидно, что дальнейшее членство в этой политизированной структуре, подконтрольной недружественным России странам, не имеет никакого смысла. В связи с этим я вновь призываю правительство РФ приостановить действие соглашения о сотрудничестве со всемирной организацией здравоохранения. По меньшей мере до момента окончания парламентского расследования о деятельности биолабораторий на Украине», – добавил Сергей Миронов.