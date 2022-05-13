13.05.2022
Челябинский замгубернатора рассказал об ответственности застройщиков
13.05.2022
Мир не без добрых людей: в Копейске спасли одинокого дедушку
13.05.2022
Домашние животные разлетелись из Челябинской области по всему миру
13.05.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные
13.05.2022
В Челябинской области снова зеленеет «Сад памяти»
13.05.2022
Миронов: Россия должна покинуть ВОЗ, сотрудничавшую с биолабораториями США на Украине
Миронов: Россия должна покинуть ВОЗ, сотрудничавшую с биолабораториями США на Украине
17.02.2022
Депутат Госдумы заявил о бесполезности вакцин от ковида для маленьких детей
16.02.2022
Полицейские Челябинска обеспокоены ростом преступлений с использованием IT-технологий
15.10.2021
Сергей Миронов предупредил о рисках поспешной вакцинации детей
24.03.2021
Сергей Миронов: Независимость Центробанка угрожает суверенитету страны
Новый детский корпус ЧОДКБ будет построен на территории Челябинской областной больницы
12.05.2022
Алексей Текслер озвучил предложения по поддержке экономики
11.05.2022
Южноуральцы: Кто наведет порядок на кладбищах?
11.05.2022
Губернатор и омбудсмен обсудили проблемы бизнеса и меры поддержки
11.05.2022
«Бессмертный полк» в Челябинске прошел с «акцентом» на спецоперацию
09.05.2022