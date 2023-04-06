06.04.2023
В Челябинске тягач, перевозящий кран, врезался в пролет путепровода
06.04.2023
Наталья Котова оценила строящийся у «Юности» амфитеатр и побывала на новой пешеходной зоне проспекта Победы
06.04.2023
Челябинская область планирует расширить сотрудничество с провинцией Шаньдун в КНР
06.04.2023
Молодые елочки на площади Революции получили первую порцию весенней заботы
06.04.2023
Год без Жириновского
06.04.2023
Новый порядок доставки пенсий не отразится на южноуральских пенсионерах
Молодые елочки на площади Революции получили первую порцию весенней заботы
17.02.2023
Ледовый городок на площади Революции демонтируют
26.01.2023
Челябинск начал подготовку к празднованию Дня Победы
29.12.2022
Морское царство в центре Челябинска ждет маленьких горожан на январские утренники
16.12.2022
Афиша новогодних мероприятий в Челябинске
Самый большой в мире цельностеклянный аквариум построят в Магнитогорске
05.04.2023
В Минэкологии предупредили о возможном появлении дымки и запаха гари в Челябинске
05.04.2023
Джованни Алеманно: «Без прекращения разрастания НАТО мира в Европе не достичь»
04.04.2023
В 2024 году в Челябинске планируют открыть обновленный театр драмы и цирк
04.04.2023
В Челябинске дорожники начали «латать дыры» в полотне горячим асфальтом
03.04.2023