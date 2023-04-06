Молодые елочки на площади Революции получили первую порцию весенней заботы

В Челябинске с наступлением устойчивой теплой погоды специалисты провели необходимые мероприятия по уходу за восемью молодыми голубыми елями на площади Революции, высаженными осенью 2022 года.

Руководство администрации Советского района провело встречи с подрядчиками-озеленителями и техконтролем.

«Были проведены рыхление приствольных лунок и поправка растяжек. Подкормка удобрением внутрикорневой системы будет осуществлена ближе к середине апреля, так как земля еще мерзлая», - сообщили в районной администрации, отметив, что уход за зелеными красавицами и их полив будут вестись на постоянной основе, под надзором структур техконтроля, в течение трехлетнего гарантийного срока.

Напомним, елочки приехали в столицу Южного Урала из питомника в Башкирии. Хвойных красавиц высадили по обе стороны от бронзового Ильича – взамен старых деревьев, находившихся в угнетенном состоянии: предшественницы новых елей радовали своей красотой челябинцев и гостей города долгие шесть десятилетий, однако их время вышло.

Параллельно, рассказали в администрации Советского района, была проведена работа со специалистами «Ростелекома» по ревизии звуковых систем, используемых на массовых мероприятиях, которые установлены в этом же месте.

«Приведены в порядок стойки для акустических колонок, в ближайшее время будут оптимизированы коммуникационные узлы и линии», - отметили в райадминистрации.