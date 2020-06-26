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На берегу Тургояка выявлены нарушения экологического законодательства

Среда обитания
Сегодня, 13:26

Министерство экологии Челябинской области выявило нарушения экологического законодательства при проведении строительных работ на территории базы отдыха "Светлячок" на берегу Тургояка.

Отвечая на запрос общественной организации "Гражданский патруль", первый заместитель министра экологии региона Яна Куприкова отметила, что во время осмотра береговой территории памятника природы факт ведения строительных работ, рытья котлованов, траншей, отсыпки территорий подтвердился.

"Установлено, что база отдыха «Светлячок» эксплуатируется ООО «ТЕХПРОЕКТ» и гражданином В.В. Бровцевым. По результатам административного расследования, ООО «ТЕХПРОЕКТ» и В.В. Бровцев вызваны для составления протокола об административном нарушении по статье 8.39 КоАП РФ "Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях", - сообщила Яна Куприкова.

Как рассказали в "Гражданском патруле", оказалось,что "ТЕХПРОЕКТ" не только вел свою деятельность с нарушениями, но и решил отгородиться от незваных гостей в виде отдыхающих, установив забор, огораживающий 20-метровую свободную зону.

Минэкологии провело проверку этого обстоятельства после заявления активистов "Гражданского патруля". По словам Яны Куприковой, забор был в результате демонтирован.

"С сожалением приходится констатировать, что очередное нарушение на Тургояке фиксируется только после обращения экоактивистов. Надлежащий контроль со стороны надзорных органов так и не налажен", - заявили общественники.

 

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