01.09.2023
Губернатор поздравил южноуральцев с Днем знаний
01.09.2023
ММК продемонстрирует участникам международной выставки в Каире свои технологические возможности
01.09.2023
Воспитанник челябинской спортшколы «Корё» завоевал «серебро» мирового первенства по тхэквондо
01.09.2023
Полицейские приготовили музыкальный подарок к первому сентября для юных жителей Челябинской области
31.08.2023
Госэкспертиза одобрила проект строительства объездной дороги под Челябинском
31.08.2023
Анонсы событий и мероприятий на первое сентября (18+)
На челябинских улицах продлили ограничения движения
17.08.2023
В Челябинске отремонтируют изношенную дорогу рядом с ж/д вокзалом
02.08.2023
Комсомольский проспект в Челябинске «Арсак» продлит за 148,7 миллиона рублей
21.06.2023
В Челябинске отремонтируют улицу Тимирязева
14.06.2023
В Челябинске стартует ремонт проспекта Ленина на участке от Героев Танкограда до Цвиллинга
Циклон может испортить День знаний в Челябинской области
31.08.2023
Челябинский цирк откроют не раньше конца 2025 года при условии выделения финансирования
31.08.2023
Какие изменения ожидают школьников в новом учебном году
30.08.2023
«Молодое бабье лето» в Челябинской области началось с затяжных дождей
29.08.2023
В Челябинске ко Дню города состоится 70 праздничных событий
28.08.2023