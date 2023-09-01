На челябинских улицах продлили ограничения движения

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Национальную премию «Книга года» получила антология донбасской поэзии. В сборник включены стихи ч
01.09.2023

Стихи челябинского ополченца вошли в «Книгу года»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Благотворительный фонд РМК ежегодно поздравляет детей с Днём знаний. Так, в Карабаше шестнадцатый
01.09.2023

В Карабаше все первоклассники получили в подарок ранцы со школьными принадлежностями
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, первого сентября, начинается новый учебный год - в Челябинской области приступили к рабо
01.09.2023

В Челябинской области у более 800 тысяч обучающихся начался новый учебный год
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Командир 430-го полка Юрий Гагарин – героический челябинец с позывным Ангел – с
01.09.2023

Челябинский Ангел поздравил школьников и студентов Южного Урала с Днем знаний
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.09.2023

Губернатор поздравил южноуральцев с Днем знаний
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.09.2023

ММК продемонстрирует участникам международной выставки в Каире свои технологические возможности
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.09.2023

Воспитанник челябинской спортшколы «Корё» завоевал «серебро» мирового первенства по тхэквондо
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.09.2023

Полицейские приготовили музыкальный подарок к первому сентября для юных жителей Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.08.2023

Госэкспертиза одобрила проект строительства объездной дороги под Челябинском
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.08.2023

Анонсы событий и мероприятий на первое сентября (18+)
Ремонт дорог
Ограничение движения автотранспорта
Среда обитания
01.09.2023 11:40

На челябинских улицах продлили ограничения движения

В Челябинске продлили ограничения движения на двух участках дорог.

На улице 32-й годовщины Октября движение будет закрыто до 20 часов 30 сентября – в связи с продолжающимся капитальным ремонтом теплотрассы. Речь идет об участке от дома №17 до дома № 17-Б по улице 50-летия ВЛКСМ (движение здесь закрыли еще 14 июля).

На пересечении улиц Горького и Первой Пятилетки ограничение движения транспорта продлено до 23 часов четвертого сентября. Как напомнили в пресс-службе мэрии, здесь ведутся работы по капитальному ремонту трамвайных путей.

Городские власти просят водителей учитывать дорожную обстановку при планировании маршрутов.

Ремонт дорог
Ограничение движения автотранспорта
Новости сюжета: Дороги
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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В Челябинске отремонтируют изношенную дорогу рядом с ж/д вокзалом
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В Челябинске отремонтируют улицу Тимирязева
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14.06.2023

В Челябинске стартует ремонт проспекта Ленина на участке от Героев Танкограда до Цвиллинга
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На этой неделе начнутся мероприятия, приуроченные ко Дню города, — 13 сентября 2023 года Челябинс
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28.08.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Благотворительный фонд РМК ежегодно поздравляет детей с Днём знаний. Так, в Карабаше шестнадцатый
01.09.2023

В Карабаше все первоклассники получили в подарок ранцы со школьными принадлежностями
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, первого сентября, начинается новый учебный год - в Челябинской области приступили к рабо
01.09.2023

В Челябинской области у более 800 тысяч обучающихся начался новый учебный год
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Командир 430-го полка Юрий Гагарин – героический челябинец с позывным Ангел – с
01.09.2023

Челябинский Ангел поздравил школьников и студентов Южного Урала с Днем знаний
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
День знаний, первое сентября, в Челябинской области может подпортить пришедший с севера циклон –
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01.09.2023 11:12

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01.09.2023 10:42

Воспитанник челябинской спортшколы «Корё» завоевал «серебро» мирового первенства по тхэквондо

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01.09.2023 09:30

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01.09.2023 09:28

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01.09.2023 09:11

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В сентябре работники ЮУЖД объяснят школьникам правила безопасного поведения на железной дороге

29.08.2023 12:22

На челябинской Тополинке начинается обустройство экотропы

29.08.2023 12:09

«Молодое бабье лето» в Челябинской области началось с затяжных дождей

29.08.2023 10:59

В Кыштыме возбудили дело о хищениях при благоустройстве парка

29.08.2023 10:55

В челябинском Саду камней сеют газон, высаживают деревья и строят фонтан