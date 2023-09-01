На челябинских улицах продлили ограничения движения

В Челябинске продлили ограничения движения на двух участках дорог.

На улице 32-й годовщины Октября движение будет закрыто до 20 часов 30 сентября – в связи с продолжающимся капитальным ремонтом теплотрассы. Речь идет об участке от дома №17 до дома № 17-Б по улице 50-летия ВЛКСМ (движение здесь закрыли еще 14 июля).

На пересечении улиц Горького и Первой Пятилетки ограничение движения транспорта продлено до 23 часов четвертого сентября. Как напомнили в пресс-службе мэрии, здесь ведутся работы по капитальному ремонту трамвайных путей.

Городские власти просят водителей учитывать дорожную обстановку при планировании маршрутов.