На Комсомольском проспекте Челябинска высадят три десятка яблонь

На Комсомольском проспекте Челябинска высадят 32 яблони.

Как сообщает городской комитет дорожного хозяйства, озеленение уже началось. Работы проводятся в рамках муниципального задания.

Деревья появятся на двух участках магистрали: от Каслинской до Свердловского проспекта и от улицы Ворошилова до Солнечной.