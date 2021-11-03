03.11.2021
На Комсомольском проспекте Челябинска высадят три десятка яблонь
03.11.2021
«Уралкуз» прошел аудит системы менеджмента качества
03.11.2021
Анонсы событий и мероприятий на четвертое и пятое ноября
03.11.2021
В Ночь искусств в Молодежном театре Челябинска поговорят о драме
03.11.2021
Челябинские каратисты отличились на соревнованиях «Малахитовый пояс» в Екатеринбурге
03.11.2021
ММК снижает негативное влияние производства на атмосферный воздух в Магнитогорске
На Комсомольском проспекте Челябинска высадят три десятка яблонь
25.10.2021
Наталья Котова дала месяц на создание единого плана благоустройства и озеленения Челябинска на 2022 год
19.10.2021
На Бродокалмакском тракте Челябинска высадили 57 пирамидальных тополей
09.08.2021
В Ленинском районе Челябинска началось благоустройство сквера возле бывшего ДК ЧЗМК
13.07.2021
В Челябинске прошла всероссийская акция «Зелёный двор»
Какой будет погода в ноябре 2021 года в Челябинской области
02.11.2021
Определены основные параметры бюджета Челябинской области на 2022 год
01.11.2021
Власти – южноуральцам: нерабочие дни – это не праздники, поберегите себя и врачей
30.10.2021
Как и чем еще убедить южноуральцев привиться?
29.10.2021
Кого и когда в Челябинской области будут отстранять от работы без прививки от ковида
28.10.2021