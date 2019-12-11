На месте челябинской свалки появятся ветряная экомельница и пруд

На месте челябинской городской свалки после завершения всех этапов рекультивации появятся ветряная экомельница, благоустроенный пруд и много зелени.

Такова суть проекта-победителя, разработанного 35-летней жительницей мегаполиса Александрой Каптел - одной из участниц конкурса на лучшую идею по благоустройству свалки, официально закрытой в сентябре 2018-го года. Как напоминает пресс-служба министерства экологии региона, конкурс, инициированный Всероссийским обществом охраны природы (ВООП), шел в течение нескольких месяцев - жители южноуральской столицы предлагали варианты того, что хотят видеть на месте бывшей свалки.

Проекты участников (на суд жюри была представлена 21 работа) оценивали представители минэкологии Челябинской области, городского управления экологии и природопользования и ВООП. Победителя определили путем заочного голосования.

Жители Челябинска проявили большую фантазию, предлагая возвести на месте бывшей свалки огромный памятник, разбить под стеклянным куполом ботанический сад с экзотическими животными, построить аквапарк, трассу для автомотогонок, подземный завод и даже площадку для съемок фильмов и экстремальных видов спорта с настоящим вертолетом.

Проект Александры Каптел «Точка Ч, главной изюминкой которого является идея возведения арт-объекта из натуральных материалов «Ветряная мельница», единогласно был признан лучшим.

«Точка Ч - это символичная для Челябинска точка, точка начала чистоты, ветра перемен. Спустя годы можно будет зайти в мельницу, бросить горстку пшеницы и прочувствовать дух самобытности, подержать в руках помол семян. Дополнить идею можно обустройством искусственного водоема и установкой красивых ночников. И, проезжая мимо, люди будут увидеть нежно-голубую подсветку «ТОЧКА Ч», - отмечает автор лучшей идеи.

«Проведенный конкурс показал, как много в нашей области активных, творческих и нестандартно мыслящих жителей. Жюри рассмотрело каждую из предложенных идей и выбрало ту, которая, на наш взгляд, максимально украсит пустырь на месте бывшей огромной свалки. Также мы хотим поблагодарить всех, кто принял участие в проекте», - отметил начальник Управления экологического просвещения Виталий Безруков.

До конца года победительница конкурса получит денежный приз в размере 50-ти тысяч рублей.