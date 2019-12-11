Проекты и прожекты

На месте челябинской свалки появятся ветряная экомельница и пруд
Среда обитания
Сегодня, 10:42

На месте челябинской городской свалки после завершения всех этапов рекультивации появятся ветряная экомельница, благоустроенный пруд и много зелени.

Такова суть проекта-победителя, разработанного 35-летней жительницей мегаполиса Александрой Каптел - одной из участниц конкурса на лучшую идею по благоустройству свалки, официально закрытой в сентябре 2018-го года. Как напоминает пресс-служба министерства экологии региона, конкурс, инициированный Всероссийским обществом охраны природы (ВООП), шел в течение нескольких месяцев - жители южноуральской столицы предлагали варианты того, что хотят видеть на месте бывшей свалки.

Проекты участников (на суд жюри была представлена 21 работа) оценивали представители минэкологии Челябинской области, городского управления экологии и природопользования и ВООП. Победителя определили путем заочного голосования.  

Жители Челябинска проявили большую фантазию, предлагая возвести на месте бывшей свалки огромный памятник, разбить под стеклянным куполом ботанический сад с экзотическими животными, построить аквапарк, трассу для автомотогонок, подземный завод и даже площадку для съемок фильмов и экстремальных видов спорта с настоящим вертолетом.

Проект Александры Каптел «Точка Ч, главной изюминкой которого является идея возведения арт-объекта из натуральных материалов «Ветряная мельница», единогласно был признан лучшим.

«Точка Ч - это символичная для Челябинска точка, точка начала чистоты, ветра перемен. Спустя годы можно будет зайти в мельницу, бросить горстку пшеницы и прочувствовать дух самобытности, подержать в руках помол семян. Дополнить идею можно обустройством искусственного водоема и установкой красивых ночников. И, проезжая мимо, люди будут увидеть нежно-голубую подсветку «ТОЧКА Ч», - отмечает автор лучшей идеи. 

 «Проведенный конкурс показал, как много в нашей области активных, творческих и нестандартно мыслящих жителей. Жюри рассмотрело каждую из предложенных идей и выбрало ту, которая, на наш взгляд, максимально украсит пустырь на месте бывшей огромной свалки. Также мы хотим поблагодарить всех, кто принял участие в проекте», - отметил начальник Управления экологического просвещения Виталий Безруков.

До конца года победительница конкурса получит денежный приз в размере 50-ти тысяч рублей.

Отправить новость
Мусор
Экономика
06.12.19 13:20
Южноуральцы могут не платить за вывоз мусора
Среда обитания
25.11.19 17:31
Главгосэкспертиза одобрила проект рекультивации челябинской свалки
Среда обитания
22.11.19 15:34
Челябинскую свалку готовят к установке системы дегазации
Происшествия
20.11.19 13:51
«Центр коммунального сервиса» пытается отстоять «мусорный» аукцион ценой в миллиард
09.12.19 09:44
В декабре ожидаются два звездопада и кольцеобразное затмение солнца
09.12.19 09:28
В Челябинской области плюсовая температура
06.12.19 11:07
Выходные в Челябинской области будут теплыми и снежными
06.12.19 10:53
На дороги Челябинской области выведено больше снегоуборочной техники, чем вчера
05.12.19 17:54
Циклон принесет в Челябинскую область снегопады и усиление ветра
05.12.19 16:50
В Челябинской области высадили более 16 миллионов молодых хвойных деревьев
05.12.19 10:34
В пятницу в Челябинской области будет тепло, снежно и ветрено
05.12.19 09:49
Снегопад добавил немного работы дорожникам Челябинской области
04.12.19 11:15
В четверг в Челябинской области небольшой снег
03.12.19 11:27
В среду в Челябинской области немного похолодает
Крупным планом
Вчера, 16:13
Здесь яблоням цвести
Ирина Гехт пообещала сделать жизнь обитателей дома престарелых радужней
Общество
Сегодня, 09:31
Алексей Текслер поручил главам усилить контроль за организованными перевозками детей
Новости
Сегодня, 10:18
Политика
В Челябинске задержали гастролеров из Екатеринбурга
Сегодня, 09:36
Культура
Владимир Спешков вошел в состав жюри фестиваля-конкурса «Золотая маска»
Вчера, 20:07
Общество
В Челябинской области усилят внимание к вопросам патриотического воспитания
Вчера, 17:27
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 11 декабря
Вчера, 14:01
Происшествия
В Челябинске лже-соцработницы разменяли пенсионерке купюры на билеты «Банка приколов»
Материалы рубрики
28.11.19 21:52
Среда обитания
В пяти городах Челябинской области объявлен режим «черного неба»
21.11.19 09:36
Среда обитания
Южноуральцев ожидают геомагнитные бури и высокое давление
20.11.19 23:43
Среда обитания
Качество воздуха в Челябинске и Магнитогорске будут контролировать на 27 постах
18.11.19 16:48
Среда обитания
Антициклон принесет в Челябинскую область резкое похолодание и повышение давления
15.11.19 09:17
Среда обитания
Минувшей ночью областные дороги очищали 194 агрегата
Теги
Свалка
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика