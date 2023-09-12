На обновленной улице Агалакова в Челябинске высадят почти пять тысяч кустов сирени

На обновленной улице Агалакова в Челябинске (на участке реконструкции от Гагарина до Гранитной протяженностью 1,6 километра) высадят почти пять тысяч кустов сирени.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, также эту улицу украсят 95 кленов, ясеней и яблонь. Кроме того, проектом реконструкции Агалакова запланировано обустройство газона.

Все работы по озеленению планируется завершить до наступления холодов.

В мэрии напомнили, что новая дорога по улице Агалакова обустраивается в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Здесь уже открыто движение от улицы Гранитной до жилого комплекса.

Вдоль дороги обустроили широкие тротуары, наружное освещение и газоны, нанесли разметку. На проезжей части шириной семь метров смонтированы специальные «плавающие» люки. Тротуарную сеть безбарьерно соединили с тропинками «Плодушки». До улицы Гагарина дорогу достроят к октябрю текущего года.