На площади Революции Челябинска демонтируют скейт-парк

На площади Революции Челябинска начали демонтаж скейт-парка, сообщает сегодня, пятого сентября, пресс-служба мэрии.

Снова территория спорта под открытым небом, где все желающие смогут заниматься скейтбордингом и другими экстремальными видами спорта, откроется на площади Революции лишь к следующему лету.

Напомним, скейт-парк в центре Челябинска начали монтировать в мае. Тогда сообщалось, что проработать он может до середины октября.

Уже в это воскресенье, десятого сентября, на освобожденной от спортивных объектов площади Революции стартует знаменитый челябинский марафон, который, по традиции, соберет, несколько тысяч любителей спорта.