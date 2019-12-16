На предстоящей неделе в Челябинской области давление резко упадет, а температура повысится

На предстоящей неделе в Челябинской области атмосферное давление упадет сразу на три десятка единиц, а температура воздуха повысится.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в воскресенье атмосферное давление в Челябинске на 10 с небольшим единиц превышает норму и составляет 753 миллиметра ртутного столба. В течение недели давление будет падать и к пятнице, достигнет 721 миллиметра ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы.

Очень внимательно нужно отнестись к своему самочувствию людям, страдающим заболеваниями сердца и сосудов. Низкое атмосферное давление может негативно отразиться на самочувствии гипотоников (людей, у которых собственное давление пониженное).

Кроме того, при низком атмосферном давлении снижается количество кислорода, содержащегося в воздухе.

Особенно остро скачки атмосферного давления в сторону снижения будут ощущать люди с гипотонией. Люди с гипертонией, наоборот, чаще всего начинают чувствовать себя значительно лучше. У людей с заболеваниями суставов в периоды пониженного давления могут обостриться патологические процессы. Могут появляться не только болезненность в суставах, но даже нарушаться их функции.

Температура воздуха в начале недели днем будет минус 4-6 градусов, в концу рабочей недели - около нулевой отметки. Затем вновь ожидается понижение температуры.

С 26 по 31 декабря Gismeteo прогнозируют в Челябинской области лютые морозы: в ночные часы – минус 32-36 градусов, днем – минус 30-34 градуса. В Сочельник, Рождество и на следующий день также предсказывают аномальные холода - минус 33- 38 градусов. Гидрометцентр пока не опубликовал прогнозы на предновогоднюю неделю.

Метеоновости не обещают сильных морозов в последнюю неделю уходящего года: минус 13-16 – ночью, минус 9-13 – в дневные часы.