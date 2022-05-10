На Солнце 10 мая произошла мощная вспышка, направленная в сторону Земли

Во вторник, 10 мая, вечером на Солнце произошла мощная вспышка и она направлена в сторону Земли.

«На Солнце прямо сейчас мощная вспышка "Х1.5" и она направлена на Землю», - сообщает «Наблюдательная астрономия» ВКонтакте.

Специалисты отмечают, что нынешняя вспышка класса "Х"- восьмая в текущем 25-м цикле солнечной активности и она занимает третью строчку по мощности.

«Группа прародитель (№3006/7) находится около центрального меридиана, так что если вспышка будет сопровождаться выбросом, то он будет направлен в сторону Земли и долетит до нашей магнитосферы через 48-72 часа», - предупреждают специалисты.

Напомним, первая вспышка "Х-класса" в текущем 25-м цикле солнечной активности была зарегистрирована третьего июля 2021 года, вторая отмечена почти через четыре месяца – 28 октября 2021 года, третья зафиксирована через пять месяцев – 30 марта 2022 года, а следующие три произошли в одном месяце - 17 апреля, 20 апреля и 30 апреля.

Третьего мая также в вечернее время на Солнце над юго-восточной частью диска была зафиксирована седьмая мощная вспышка «Х1.1».

Вспышки - это выбросы коронарного вещества с поверхности звезды. Вспышки Х-класса – самые мощные, они могут вызвать радиопомехи на всей планете и продолжительные магнитные бури.